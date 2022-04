Rottal Exkursion zum Vogel des Jahres in Fischbach

Der Verein Lebendiges Rottal organisiert mit Nachbarnaturschutzvereinen, den regionalen Vernetzungsprojekten und BirdLife Luzern in Fischbach eine Morgenexkursion zur Feldlerche – dem Vogel des Jahres. Während die Feldlerche «in der intensiv genutzten Agrarsteppe bereits ausgestorben ist, kann sie sich im aufgewerteten Gebiet bei Fischbach noch halten», heisst es in einer Mitteilung. Dort würden Landwirte des regionalen Vernetzungsprojekts versuchen, mit der gezielten Anlage sehr extensiv genutzter Flächen die selten gewordenen Tierarten in der offenen Feldflur zu erhalten und zu fördern. Interessierte treffen sich am Sonntag, 10. April bei der Bushaltestelle Krone in Fischbach. Der Rundgang ist rund sechs Kilometer lang und dauert von 8.45 bis 12.30 Uhr. Eine Anmeldung ist erwünscht: www.lebendigesrottal.ch