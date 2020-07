Die Wirtschaft ist in den vier Rottaler Gemeinden Ruswil, Buttisholz, Grosswangen und Ettiswil in den vergangenen Jahren etwas über dem kantonalen Durchschnitt gewachsen. Von 2011 bis 2017 wurden 625 neue Arbeitsplätze geschaffen. Das entspricht einer Zunahme von 9,6 Prozent. Zum Vergleich: Über den ganzen Kanton gesehen waren es 8,4 Prozent mehr Beschäftigte. Bei der Anzahl Arbeitsstätten liegt das Rottal ziemlich im kantonalen Schnitt. Zulegen konnten die Gemeinden hier insbesondere im dritten Wirtschaftssektor, also bei Dienstleistungsbetrieben. (jon)