Rubner’s Hotel Rudolf am Kronplatz Zu Gast bei Freunden…. im Südtirol!



Exklusiv, grosszügig, gemütlich: Erleben Sie die neuen Wohlfühlsuiten und den neuen, grosszügigen und modernen Wellnessbereich. Rubner’s Hotel Rudolf in Reischach am Kronplatz im sonnigen Südtirol wurde im 2016 total erneuert und empfängt nun wieder mit gewohnt herzlicher Gastfreundschaft in neuer, alpiner Eleganz!

Unser Geheimtipp! Viele Gäste kennen das Südtirol, kennen die Kurstadt Meran und den Kalterersee - aber nur Wenige kennen den Osten Südtirols, die atemberaubende und fantastische Bergwelt der Dolomiten & Zillertaler Alpen. Kurt Gamper und das ganze Hotel Rudolf-Team zeigen Ihnen die schönsten Plätze ihrer Heimat – Highlight: geführte «DREI ZINNEN» Rundwanderung (Transfer mit Hotel Shuttle ca. 50 Min.) oder das MESSNER MOUNTAIN MUSEUM auf dem Kronplatz (2275 m) bequem mit der Seilbahn erreichbar, Talstation nur 700 m vom Hotel entfernt – Berg/Talfahrt und Eintritt extra)

AboPass-Angebot

• 3 oder 5 Übernachtungen mit ¾ Verwöhnpension (Frühstück, Nachmittagsjause, Dinner) in der gewünschten Zimmerkategorie

• Welcome Drink & Information über die Ferienregion

• freie Benützung der gesamten Wellnessanlage mit allen Pools, Saunen, Relax Zonen zum Entspannen für Erwachsene & Familien, großer Garten mit 5000 m2

• Gratis Verleih von City- und Mountainbikes (nach Verfügbarkeit)

• Aktivprogramm mit geführten Wanderungen und Ausflügen von MO-FR

• Holiday Premium ABO für die freie Benützung von Bus & Bahn

• für Golfer inklusive Greenfee im Golfclub Pustertal (9 Loch PAR 34, nur 400 m entfernt)

ad on value bei 3 Nächten

• 1 x ganztägig E-Bike Tour individuell mit Tourenvorschlägen (Wert € 30.–)

• am Abreisetag late check out inkl. Nachmittags Snack oder 1 Flasche Südtiroler Spitzenwein pro Zimmer (Wert € 30.–)

ad on value zusätzlich bei 5 Nächten

• Highlight Wanderung um die weltberühmten 3 Zinnen (inkl. Transfer + Maut, Wert € 30.–)

• Wellness Voucher im Wert von € 40.– pro Person für Behandlungen im SPA

• reservierte Garage (Wert € 7.– nach Verfügbarkeit und vorheriger Reservation)



Preise pro Person

im Doppelzimmer SUPERIOR

4 Tage/3 Nächte 2.6 bis 3.11.2019 € 359.– anstatt € 475.–

im Doppelzimmer SUPERIOR

6 Tage/5 Nächte 2.6 bis 3.11.2019 € 599.– anstatt € 798.–



Zuschlag Hochsaison 4.8. bis 25.8.2019: Euro 21.– pro Tag/Person



Zuschläge

Kurtaxe € 2,10 pro Tag/Person (ab 14 Jahre)

Zuschlag Suite Corones: € 22.– pro Tag/Person

Hund auf Anfrage: € 10.– bis € 20.–/Tag (limitierte Zimmer)

Zuschlag Einzelzimmer oder DZ zur Einzelbenutzung: € 23.– bis € 38.– pro Tag



Informationen und Reservationen

Private Selection Hotels

Telefon 041 368 10 05

info@privateselection.ch

Online unter www.privateselection.ch. Wählen Sie in der Buchungsmaske Ihr gewünschtes Hotel aus, und geben Sie als Promotionscode das Wort «AboPass» ein, und schon gelangen Sie zu diesem