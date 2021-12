Rudolfs und Franziskanerplatz «Megakrass-positiv» bis «dankbar» – so das Fazit der Luzerner Weihnachtsmärkte Coronabedingt weniger Besuchende und Mehrkosten haben den Weihnachtsmärkten zwar zugesetzt. Trotzdem sind die Organisatoren froh, an der Durchführung festgehalten zu haben.

Der letzte Glühwein ist bald ausgetrunken, das letzte Raclette vom Schäufelchen geflossen: Nach 35 Tagen Betrieb ist die zweite Ausgabe von Rudolfs Weihnacht auf dem Inseli bald Geschichte – heute Donnerstag ist der letzte Abend. Die Bilanz aus Sicht der Organisatoren? «Megakrass-positiv», sagt Sprecherin Katja Weber und fügt an: «Wir sind einfach nur froh, dass wir den Anlass überhaupt durchführen und bis zum letzten Tag offen halten konnten.» Zwar ist Rudolfs Weihnacht im Vergleich zu 2019 grösser – damals schränkte eine Baustelle den Platz ein –, doch natürlich hat die Pandemie die Durchführung erschwert und verteuert.

Rudolfs Weihnacht war auch bei seiner zweiten Ausgabe ein Magnet, trotz Pandemie. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 20. Dezember 2021)

So ist das Areal anders als 2019 eingezäunt, Zugang nur mit Zertifikat. Bis zum Schluss galt 3G draussen – und 2G für die beiden Chalets. Die Kosten für die Security und das Kontrollpersonal seien «enorm» gewesen, sagt Weber, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Zudem sei es schwierig gewesen, kurzfristig so viel Personal für den Aufbau und die Getränkestände aufzutreiben. Noch liegt die Endabrechnung nicht vor. Sie sagt:

«Doch egal wie die Ausgabe 2021 finanziell abschliesst – es wird auf alle Fälle besser sein, als wenn wir gar nichts hätten durchführen können.»

Mehrmals war das Areal mit 3000 Personen gleichzeitig voll

Die Rückmeldungen der Food-Anbieter – sie machten einen Grossteil auf dem Inseli aus – seien grundsätzlich positiv. Und von den Besuchenden sowieso. «Wo, wenn nicht draussen, konnten sich die Leute noch treffen, und das hat es dieses Jahr echt gebraucht», so Weber. Nur vereinzelt habe es Kritik gegeben, weil man nur mit Karte bezahlen konnte oder weil es manchmal Wartezeiten am Einlass gab. Dieser musste am Wochenende schon mal vorübergehend gestoppt werden, weil sich nicht mehr als 3000 Personen gleichzeitig auf dem Inseli aufhalten durften. «Wenn so viele Leute kommen, zeigt dies aber auch, dass wir doch vieles richtig machen.»

Von der Stadt Luzern hat Rudolfs Weihnacht für nächstes Jahr just am Donnerstag eine Bewilligung in Aussicht gestellt bekommen, vorbehältlich der allgemeinen Lage dannzumal. An den Organisatoren wird es laut Weber nicht liegen: «Wir würden uns sehr freuen, wenn wir Rudolfs Weihnacht 2022 ganz ohne Einschränkungen durchführen dürften.»

Beim Lozärner Wiehnachtsmärt sind alle Beteiligten «dankbar»

Von einem «unterdurchschnittlichen Jahr» spricht Rico De Bona. Er ist Präsident des OK Lozärner Wiehnachtsmärt. Dieser fand während 21 Tagen rund um die Franziskanerkirche statt und war am Dienstag das letzte Mal geöffnet. Auch De Bona betont aber: «Alle Beteiligten sind dankbar – die Standbetreiber, dass sie Waren verkaufen konnten, die Besucher, dass etwas stattfindet, und wir Organisatoren, dass wir den Markt durchführen konnten.» Das OK habe richtig entschieden, den Markt auszurichten.

An die Maskenpflicht hatten sich die Besucherinnen am Lozärner Wiehnachtsmärt rasch gewöhnt. Bild: Eveline Beerkircher, (Luzern, 6. Dezember 2021)

Vor allem die Wochentage seien vom Besucheraufmarsch her bescheiden gewesen, am Wochenende hingegen habe es «sehr gute Tage» gegeben. Gefehlt haben laut De Bona vor allem die Cartouristen aus Italien, die auf dem Weg zu den Weihnachtsmärkten in Deutschland jeweils einen Stopp in Luzern einlegten. «Auch sonst waren klar weniger Leute unterwegs», sagt er. «Was nicht erstaunt, denn wir verzichteten bekanntlich auf alle Veranstaltungen und musikalische Darbietungen.» Die Leute hätten aber Verständnis gehabt. Das gelte ebenso für die Maskenpflicht, die ab dem Samichlaustag eingeführt wurde. Die «Covid-Angels» hätten Besucherinnen und Besucher nur vereinzelt darauf aufmerksam machen müssen. Und trotz allem seien die Händlerinnen und Händler zufrieden. Insgesamt zieht De Bona eine positive Bilanz, nicht zuletzt im Hinblick auf 2022. Er sagt:

«Mit diesen Bedingungen würden wir den Markt auch nächstes Jahr wieder durchführen.»