Bildstrecke «Rudolf» sorgt für Stimmung auf dem Luzerner Inseli Am Donnerstagabend ist der neue Weihnachtsmarkt «Rudolf» in der Stadt Luzern in seine erste Saison gestartet.

15 Bilder 15 Bilder Impressionen vom neuen Weihnachtsmarkt «Rudolf» auf dem Luzerner Inseli. Manuela Jans-Koch, 28. November 2019

(bev) Das Luzerner Inseli ist seit gestern in Weihnachtsstimmung: Tannenbäume, viele Lichter und heimelige Stände laden zum Bummeln und Verweilen ein. Erstmals findet hier «Rudolfs Weihnachten» statt. Das Hüttendorf bietet bis Ende Jahr vor allem kulinarische Leckereien, etwa im Fondue-Chalet, an der Winterbar oder an einem der anderen Food-Stände. Auch ein kleiner Delikatessenmarkt gehört zum Angebot und bietet Köstlichkeiten vom rezenten Käse bis zum süssen Apfelstrudel.

Geöffnet sind die Stände täglich ab 11 Uhr – sie können also auch zur Mittagsverpflegung genutzt werden. Am 14. und 15. Dezember wird «Rudolfs Weihnachten» gar zu einem richtigen Weihnachtsmarkt mit rund 30 zusätzlichen Ständen.

Auch in der restlichen Innenstadt wird es weihnächtlich – nicht nur dank der Beleuchtung, die bereits in Betrieb ist. Alle Informationen zur Weihnachtszeit in der Stadt Luzern gibt es auf www.weihnachten-luzern.ch.