Rüüdige Tage Schnee oder Sonne? So wird das Wetter an der Luzerner Fasnacht 2022 Erst durchzogen, dann sonnig: Die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler dürfen sich insbesondere auf den zweiten Teil der Fasnacht freuen. Eines bleibt sicher: Warm anziehen wird empfohlen.

Zum Wey-Umzug am Güdismontag dürfte es wieder stahlblauen Himmel geben. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 24. Februar 2020)

Petrus scheint ein Fasnächtler zu sein, so wirkt es zumindest, wenn man den Wetterbericht für die nächsten Tage liest. Zum Urknall am Schmutzigen Donnerstag in der Stadt Luzern ist es klar, bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Abgesehen von Schleierwolken wird es schön bei milden Temperaturen von 10 bis 14 Grad. «In der Nacht auf den Freitag werden die feuchtfröhlichen Fasnachtsaktivitäten von einer aufziehenden Kaltfront gestört: Es wird nass, und die Schneefallgrenze sinkt bis zum Morgen auf rund 500 Meter», schreibt Roger Perret, Meteorologe bei Meteonews, im Blog zur Fasnacht.

Der Komische Freitag startet dann durchzogen: In den tiefsten Lagen fällt Regen oder Schneeregen, dazu sind die Temperaturen mit rund 8 Grad deutlich tiefer als am ersten Fasnachtstag. Am Rüüdig Samschtig muss zu Beginn vereinzelt mit Schnee- und Graupelschauern gerechnet werden. Perret: «In der Zentralschweiz dürfte es am Samstagmorgen recht verbreitet etwas weiss sein.». In den Alpentälern könnte es für eine dünne Schneedecke reichen, entlang der Alpen kommen gut und gerne rund 30 Zentimeter Schnee zusammen. Tagsüber bessert sich das Wetter, im Flachland wird es recht sonnig. Die Temperaturen steigen auf kühle 4 bis 6 Grad.

Ab Sonntag wird es sehr sonnig

Von Sonntag bis Aschermittwoch steht das Wetter unter Hochdruckeinfluss. Abgesehen von ein paar Hochnebel- und Nebelfeldern am Morgen scheint häufig die Sonne. Die Temperaturen steigen langsam etwas an, ohne dass es allerdings sehr mild wird. Morgens muss mit Frost gerechnet werden, gegen Wochenmitte dürfte die 10-Grad-Marke geknackt werden. (rem)

Müssen wir uns warm anziehen? Und den Regenschirm mitnehmen? Die Kolleginnen und Kollegen von «PilatusToday» haben bei den Wetterschmöckern nachgefragt: