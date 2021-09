Ruhegehalt Nach Kriens soll auch Emmen ein neues Rentenmodell für den Gemeinderat erhalten Die Exekutive ist bereit, ein entsprechendes Postulat der FDP entgegenzunehmen.

Abtretende oder abgewählte Stadträte erhalten kein jährliches Ruhegehalt mehr, sondern eine Abfindung, deren Höhe von den geleisteten Amtsjahren abhängt. Diese neue Regelung hat die Stadt Kriens im Mai beschlossen. Hintergrund ist, dass der Stadtrat 2020 komplett neu besetzt wurde. Die Überbrückungsrenten für die früheren Stadträte führen kumuliert zu Kosten von maximal 3,4 Millionen Franken.

Das Emmer Gemeindeverwaltungsgebäude. Bild: Boris Bürgisser (27. Februar 2019)

Nun wird wohl auch der Emmer Gemeinderat sein altes Rentenmodell überarbeiten. Er ist bereit, ein entsprechendes Postulat der FDP entgegenzunehmen und «dem Einwohnerrat in einem Bericht und Antrag mögliche Varianten zu unterbreiten», wie der Gemeinderat in der nun vorliegenden Vorstossantwort schreibt. Zuerst muss aber das Parlament am 21. September über das Postulat entscheiden.

Erstunterzeichner rechnet mit Lösung nach Krienser Vorbild

Matthias Lingg, Erstunterzeichner des Postulats, ist froh über die Antwort des Gemeinderats. Er sagt:

«Das bestehende Reglement ist nicht mehr zeitgemäss. Mit der heutigen beruflichen Vorsorge braucht es keine derartigen Ruhegehälter mehr.»

Er geht davon aus, dass es für Emmen eine ähnliche Lösung wie jene der Stadt Kriens geben wird.

In der Vorstossantwort führt der Gemeinderat aus, dass Sonderleistungen wie Ruhegehälter dazu dienten, dass sich ehemalige Exekutivmitglieder neu orientieren können und eine plötzliche Arbeitslosigkeit – etwa nach einer Abwahl – abgefedert wird. Nach einer Politkarriere könne es durchaus schwierig sein, wieder in den früheren Beruf einzusteigen. Dass es eine gewisse finanzielle Absicherung braucht, sei «wenig bestritten». Der Umfang oder die Form könnten aber «sehr kontrovers» diskutiert werden, daher sei es «zielführend, von Zeit zu Zeit, die Regelungen zu überprüfen».

In 20 Jahren knapp 800'000 Franken ausbezahlt

Das aktuelle Emmer Reglement sehe ein Ruhegehalt bis 62 Jahre vor, während es in Kriens bisher 65 Jahre waren. Ab 62 werde nur noch eine deutlich tiefere Überbrückungsrente vergütet. In den letzten 20 Jahren habe die Gemeinde Emmen total 792'714 Franken an Ruhegehältern und Überbrückungsrenten an neun ehemalige Exekutivmitglieder ausbezahlt. Das sei «verhältnismässig tief», so der Gemeinderat. Dies, weil mehrere Gemeinderäte mit Erreichen des Pensionsalters zurückgetreten seien. Oder, weil sie nach ihrer Amtszeit ein erhebliches Einkommen erzielten und die Zahlungen entsprechend gekürzt werden konnten.

Derzeit beträgt das Ruhegehalt für ehemalige Gemeinderäte je nach geleisteten Amtsjahren 40 bis 50 Prozent des letzten Lohnes. Ausbezahlt wird es unter folgenden Bedingungen: