Ruswil 88-Jährige fährt eine Mutter mit Baby an – und fährt weiter Die Seniorin bemerkte das haltende Auto am Fussgängerstreifen vor ihr nicht und wich auf das Trottoir aus. Die dortige Kollision mit der Fussgängerin und ihrem Baby im Kinderwagen habe sie nicht bemerkt.

Am Dienstagnachmittag überquerte eine Mutter mit ihrem vier Monate alten Baby im Kinderwagen die Wolhuserstrasse in Ruswil. Ein Auto hielt auf Höhe der Rebstockstrasse an, doch die 88-jährige Lenkerin im nachfolgenden Auto bemerkte den haltenden Wagen vor ihr zu spät. Sie wich auf das Trottoir aus, wo sich die Fussgängerin mit ihrem Kind aufhielt. Beide mussten mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden, so die Luzerner Polizei.

Die Seniorin habe gemäss eigenen Angaben nicht bemerkt, dass sie die Mutter und ihren Säugling im Kinderwagen anfuhr. Nur durch andere Verkehrsteilnehmende konnte sie gestoppt und bis zum Eintreffen der Polizei zurückgehalten werden. Den Führerausweis musste sie abgeben.