Ruswil: Ja zum 8,2-Millionen-Kredit für Schulhaus und zur Umzonung des Missionsseminars Wegen steigender Schülerzahlen, neuer Unterrichtsformen und mehr Raumbedarf muss das Primarschulhaus Rüediswil ausgebaut werden. Den Sonderkredit von 8,2 Millionen Franken haben die Stimmbürger klar gutgeheissen. Auch die neue Nutzung des Missionsseminars in Werthenstein begrüssen die Ruswiler. Niels Jost

So soll das Schulhaus in Rüediswil künftig aussehen. (Visualisierung: PD)

Mit 1969 Ja- zu 264 Nein-Stimmen haben die Ruswiler den Sonderkredit von 8,2 Millionen Franken für den Erweiterungsbau und die Sanierung des Schulhauses Rüediswil an der Urne klar angenommen.

Ebenso klar Ja mit 1899 zu 269 Stimmen sagten die Ruswiler am Abstimmungssonntag zur Teilrevision des Bau- und Zonenreglements und damit zur Umzonung des Missionsseminars in Werthenstein.

Auch den zwei weiteren kommunalen Vorlagen haben die Ruswiler zugestimmt, nämlich der Rechnung 2018 sowie der Neubewertung des Bilanzanpassungsberichts nach HRM2.

Schulhaus: Mehr Schulzimmer und Platz für Tagesbetreuung

Das Primarschulhaus im Ruswiler Weiler Rüediswil stösst an seine Kapazitätsgrenzen. Mehr Platz wird dringend benötigt – dies nicht nur aufgrund der steigenden Schülerzahlen, sondern auch wegen der veränderten Anforderungen im und nach dem Unterricht. So brauchen etwa die integrative Förderung sowie die Sonderschulung mehr Platz, ebenso die schul- und familienergänzenden Tagesstrukturen.

Das Schulhaus erhält daher einen Anbau, wird um eine Etage aufgestockt und die bestehenden Räume werden zum Teil neu ausgerichtet. Dadurch gibt es Platz für einen dritten Kindergarten. Auch der Spielplatz wird erneuert.

Gleichzeitig werden die Fassade des 43 Jahre alten Gebäudes wärmetechnisch saniert, die Fenster und Storen ersetzt sowie die Ölheizung durch eine Erdsonden-Wärmepumpe ausgewechselt. Auf dem Dach sorgt zudem eine Photovoltaikanlage für sauberen Strom. Das Schulhaus wird auch bezüglich Brandschutz, Erdbebensicherheit und hindernisfreier Zugänglichkeit auf den neuesten Stand gebracht.

Nach dem jetzigen Ja an der Urne wird im Juni das Baugesuch eingereicht. Der Baustart ist bereits im kommenden Oktober vorgesehen. Während der rund zweijährigen Bauphase müssen die Schüler auf Provisorien ausweichen. Der Bezug des neuen Schulhauses ist auf das Schuljahr 2021/22 vorgesehen.

Missionsseminar: 33 Wohnungen für aktive Senioren

Für das ehemalige Seminar Höchweid der Missionare von der Heiligen Familie ist eine neue Nutzung vorgesehen. Da die katholische Ordensgemeinschaft nicht mehr im Ruswiler Ortsteil Höchweid-Werthenstein lebt, plant die Bewia Höchweid AG, das Gebäude mit Baujahr 1967 für rund 3,9 Millionen Franken zu erwerben und darin das Konzept «Begleitetes Wohnen im Alter» für aktive Senioren umzusetzen. Das denkmalgeschützte Missionsseminar wird dabei geringfügig umgebaut, so dass zirka 33 kleine Wohnungen für die Senioren entstehen. Ungefähr die Hälfte soll vermietet, die andere verkauft werden. Vorgesehen sind zudem ein Restaurant, eine Arztpraxis sowie eine Physiotherapiestelle.

Für die Umnutzung ist eine Teilrevision des Bau- und Zonenreglements notwendig. Der Artikel über die Sonderbauzone A, welcher ausschliesslich den Zwecken des Missionsvereins diente, musste angepasst werden.

Das Wohnkonzept sieht vor, dass sich die aktiven Senioren soweit möglich am Betrieb der Höchweid mitarbeiten. Der geleistete zeitliche Aufwand wird ihnen dabei gutgeschrieben und kann gegen andere Leistungen im Betrieb ausgetauscht werden. Die Bewia Höchweid AG investiert zusätzlich zum Erwerb des Gebäudes rund neun Millionen Franken.

Als nächstes wird die Bewia Höchweid AG das Baugesuch einreichen. Vorgesehen ist, dass frühestens 2021 mit dem Bau begonnen werden kann.

Rechnung 2018: Ertragsüberschuss von 3,6 Millionen Franken

Am Abstimmungssonntag ebenso an die Urne kam in Ruswil die Rechnung 2018. Diese schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 3,6 Millionen Franken – budgetiert war ein Plus von knapp 60'000 Franken. Dies bei einem Gesamtaufwand von 33,8 Millionen Franken. Grund für das deutlich bessere Abschneiden sind in erster Linie der Buchgewinn des Verkaufs der Parzelle Tanzlaube, höhere Steuerträge sowie weniger Aufwendungen im Bereich Bildung, Gesundheit, Soziales und öffentliche Sicherheit.

Die vierte Vorlage, über welche die Ruswiler an der Urne befinden konnten, war der Bilanzanpassungsbericht, der vom übergeordneten Gesetz verlangt wird. Diese Neubewertung der Bilanz der Gemeinde ist der Einführung des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) geschuldet.