Ruswil Plus statt Minus bei der Rechnung

Die Gemeinde Ruswil schliesst per Ende 2020 mit einem Plus von rund 2,25 Millionen Franken ab – budgetiert war ein Minus von rund 205000 Franken. Über die Rechnung können die Stimmberechtigten an der Urnenabstimmung vom 13. Juni befinden.