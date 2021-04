Ruswil Scheune brennt bis auf die Grundmauern nieder – Menschen und Tiere bleiben unversehrt Eine Scheune im Gebiet Guetischwand in Ruswil ist ein Raub der Flammen geworden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie es zum Brand kommen konnte ist noch unklar.

(zim) Am Sonntagnachmittag, 18. April, stand in Ruswil im Gebiet Guetischwand eine Scheune in Vollbrand. Die Feuerwehren Ruswil und Wolhusen standen mit einem Grossaufgebot im Einsatz.

Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten. Bild: Feuerwehr Ruswil

Wie der Luzerner Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf auf Anfrage von PilatusToday erklärte, gestaltete sich der Löscheinsatz schwierig. Einerseits weil in der Scheune leicht entflammbares Material wie Stroh gelagert war, andererseits weil kein Hydrant in der Nähe ist und das Wasser aufwändig herangeholt werden muss.

Die Scheune brannte bis auf die Grundmauern nieder. Bild: Feuerwehr Ruswil

Wie auf der Homepage der Feuerwehr Ruswil zu entnehmen ist, wurde bei diesem Brand niemand verletzt und auch die Tiere konnten rechtzeitig gerettet werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das Nachbarhaus konnte von den Einsatzkräften verhindert werden. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Das Feuer war weitherum sichtbar. Bild: Leserreporterin

Die Feuerwehren Ruswil und Wolhusen standen mit rund 100 Personen im Einsatz.