Kanton Luzern Zwei Velofahrerinnen nach Kollision in Ruswil verletzt – Polizei sucht Zeugen Auf einem Rad- und Fussweg sind am Dienstagmorgen zwei Velofahrerinnen kollidiert. Sie mussten mit schweren Verletzungen von den Rettungsfahrzeugen in Spitäler gebracht werden.

Am Dienstagmorgen, um 7:35 Uhr früh, war in Ruswil eine 52-jährige E-Bike-Fahrerin auf dem Rad- und Fussweg entlang der Kantonsstrasse von Ruswil in Richtung Hellbühl unterwegs. Wie die Luzerner Polizei mitteilt, fuhr gleichzeitig eine 62-Jährige auf ihrem Fahrrad in Richtung Ruswil.

Auf der Höhe des Weilers Moos kam es zu einer Kollision der Fahrzeuge, worauf beide Lenkerinnen stürzten. Beide Velofahrerinnen mussten mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in Spitäler überführt werden.



Der genaue Unfallhergang ist unklar. Die Luzerner Polizei sucht deshalb Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise können Sie via folgende Telefonnummer melden: 041 248 81 17.