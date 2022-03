Ruswil Zwei Personen bei Auffahrunfall verletzt Auf der Kantonsstrasse K 10 sind im Bereich des Stäghüsli zwei Autos miteinander kollidiert. Die beiden Autolenker verletzten sich beim Unfall und wurden durch die Ambulanz ins Spital gefahren.

Die beiden Unfallfahrzeuge auf der Kantonsstrasse K10. Bild: Luzerner Polizei (Ruswil, 3. März 2022)

Am Donnerstag, 3. März, fuhr ein Autolenker kurz nach 16.45 Uhr auf der Kantonsstrasse K10 in Ruswil von Malters Richtung Werthenstein. Wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte, beabsichtigte der Fahrer im Bereich des Stäghüsli nach links abzubiegen und musste aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Der nachfolgende Autofahrer nahm dies zu spät wahr und prallte gegen das Heck des vor ihm stehenden Autos. Während das vordere Auto nach vorne geschoben wurde, kam das hintere Auto auf der Seite liegend zum Stillstand.

Dieses Unfallauto kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Bild: Luzerner Polizei (Ruswil, 3. März 2022)

Beide Autofahrer verletzten sich beim Unfall und wurden durch zwei Ambulanzen ins Spital gefahren. Die Verletzungen dürften gemäss Meldung eher leichter Natur sein.

Dieses Unfallauto wurde am Heck stark beschädigt. Bild: Luzerner Polizei (Ruswil, 3. März 2022)

Der entstandene Sachschaden dürfte laut Polizeiangaben zirka 6500 Franken betragen. Während der Sachverhaltsaufnahme und der Bergung der Unfallautos wurde der Verkehr wechselseitig geführt, was Rückstau im Feierabendverkehr zur Folge hatte. (zim)