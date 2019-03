Ruswiler stimmen im Mai über Umzonung für Höchweid-Projekt ab Im ehemaligen Seminar der Missionare von der Heiligen Familie im Ortsteil Werthenstein sollen künftig aktive Seniorinnen und Senioren wohnen. Jetzt ist das Projekt einen Schritt weiter.

Das ehemalige Seminar der Missionare von der Heiligen Familie im Ruswiler Ortsteil Werthenstein. (Bild: Manuela Jans-Koch, 9. November 2018)



(pd/sb) Die Bewia Höchweid AG plant im ehemaligen Missionsseminar der Heiligen Familie im Ruswiler Ortsteil Werthenstein-Höchweid das Projekt «Begleitetes Wohnen im Alter». In mehreren Wohnungen sollen künftig aktive Seniorinnen und Senioren, die keiner besonderen Pflege bedürfen, wohnen. Geplant sind auch eine Arztpraxis, eine Physiotherapiestelle sowie ein Restaurant (wir berichteten).

Weil das denkmalgeschützte Gebäude in der Sonderbauzone A liegt und bisher ausschliesslich den Zwecken des Missionsvereins diente, ist eine Umzonung nötig. Jetzt steht fest: Die Bevölkerung kann am 19. Mai über eine entsprechende Anpassung im Bau- und Zonenreglement abstimmen. Die einzige Einsprache während der öffentlichen Auflage wurde zurückgezogen, wie der Anzeiger vom Rottal schreibt. Vorgängig, am 7. Mai, findet um 20 Uhr im Gasthof Rössli in Ruswil eine öffentliche Orientierungsversammlung dazu statt.

Die extra für das Projekt gegründete Bewia Höchweid AG hat mit dem bisherigen Eigentümern einen Kaufrechtsvertrag abgeschlossen. Dieser läuft bis 2021. Der Preis für das Objekt liegt bei 3,9 Millionen Franken. Dazu kommt ein Investitionsvolumen von rund 9 Millionen Franken.