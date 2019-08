Saaldecke des Luzerner Theaters ist repariert Die Decke im Zuschauerraum des Luzerner Theaters drohte abzubröckeln. Jetzt sind die Reparaturarbeiten abgeschlossen, und die neue Saison kann planmässig beginnen. Hugo Bischof

Das Gebäude des Luzerner Theaters am Theaterplatz, Theater Box. Bild: Corinne Glanzmann (Luzern, 29. November 2018)

Das gebäudetechnische Problem im Luzerner Theater ist gelöst, die Deckensanierung ist abgeschlossen. Das teilte die Leitung des Luzerner Theaters mit. Mitte Juni wurden bei einem Kontrollrundgang Verformungen der Zuschauerdecke des Luzerner Theaters festgestellt. Die darauffolgenden Sondierungsarbeiten an der Saaldecke ergaben, dass sich die Gipsdecke wegen Materialermüdung über eine Fläche von circa 20 bis 25 Quadratmetern vollständig von der Aufhängung gelöst und abgesenkt hatte.

Die defekte Saaldecke vor Beginn der Reparaturarbeiten im Juni dieses Jahres.

Bild: pd



Um den Brandschutz nach heutigen Vorgaben zu gewährleisten, musste während der Sommerpause ausserplanmässig die gesamte Decke inklusive Randfries entfernt und eine neue feuerfeste Gipskartondecke eingebaut werden. Die Theaterleitung teilt mit:

«Die Gipskartondecke schützt die gesamte Konstruktion aus Beton und Stahl und sorgt für hinreichenden Schallschutz zwischen den darüber liegenden Arbeitsräumen und dem Zuschauerraum.»

Gemäss Theaterleitung gewährleisten Abschrägungen «eine adäquate Akustik». Die Kosten belaufen sich auf rund 135‘000 Franken. «Die Deckensanierung konnte am 5. August termingerecht zum Probenbeginn abgeschlossen werden», so die Theaterleitung. «Damit kann die Spielzeit 19/20 wie geplant am 7. September mit «Der Besuch der alten Dame» im Luzerner Theater eröffnet werden. Delia Mayer, bekannt aus dem Luzerner «Tatort», spielt darin die Hauptrolle. Wegen der schadhaften Decke mussten die beiden letzten Vorstellungen der Spielzeit 2018/19 abgesagt beziehungsweise ins KKL Luzern verlegt werden. Aus Sicherheitsgründen wurde das Luzerner Theater geschlossen und durfte von da an nur noch von Baufachleuten betreten werden.

Die ausserplanmässig notwendig gewordene Sanierung unterstreiche, was bereits die vom Luzerner Theater 2017 an das Büro für Bauökonomie in Auftrag gegebene Studie Ganzheitliche Immobilienbetrachtung aussage, sagte Birgit Aufterbeck Sieber, Präsidentin der Stiftung Luzerner Theater, im Juni unserer Zeitung: «Eine baldige und grundlegende Gesamtsanierung des Theatergebäudes ist dringend angezeigt.» Seit längerem werden zwei Varianten für eine komplette Erneuerung der Theaterstruktur geprüft. Entweder wird das 1839 errichtete und 1970 um den Foyer-Vorbau erweiterte Theatergebäude abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Oder es wird umfassend renoviert und und mit einem Erweiterungsbau ergänzt. Eine Testplanung der Stadt ergab im Sepember 2018, dass beide Varianten am Theaterplatz möglich wären.