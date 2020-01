Sabine Beck in Sursee als Stadtpräsidentin nominiert An der Nominationsversammlung der CVP Sursee hat die ehemalige Korporationspräsidentin Sabine Beck das interne Rennen um das Stadtpräsidium gewonnen.

Wenn es nach der CVP geht, soll in den nächsten vier Jahren in Sursee eine Frau das Zepter führen. Die Stimmberechtigten nominierten Sabine Beck-Pflugshaupt als ihre Kandidatin für das Stadtpräsidium. Die 48-jährige Familienunternehmerin und ehemalige Präsidentin der Korporation Sursee setzte sich gegen Christian Bertschi (44), Chef Kommunikation der Luzerner Polizei, mit 222:42 Stimmen klar durch. Mit dieser Nomination will die CVP das Amt des Stapi weiter in ihren Reihen behalten. Beck soll Nachfolgerin von Beat Leu (CVP) werden, der nach acht Jahren nicht mehr kandidiert. Sie könnte die erste Stadtpräsidentin von Sursee werden.



Das Ressort Finanzen soll ebenfalls in CVP-Hand bleiben. Als Nachfolger von Michael Widmer schickte die Nominationsversammlung Bruno Odermatt (61) ins Rennen. Und mit dem diplomierten Ingenieur ETH Romeo Venetz (53) aspiriert die Partei auf das Ressort Bau. Die Gesamterneuerungswahlen finden am 29. März statt.