Säulizunft Grosswangen: Neues Zunftmeisterpaar gekürt Am Dreikönigstag wurde das Zunftmeisterpaar der Säulizunft Stettenbach Grosswangen gekürt. Es ist Esther und Walter Stöckli.

Zunftpräsident Uli Walpen eröffnete den Anlass der Säulizunft und gab das neue Zunftmeisterpaar bekannt: Esther und Walter Stöckli. Die «Amtshandlung» fand letzten Montag im Ochsensaal in Grosswangen statt. Walter Stöckli ist seit 20 Jahren Mitglied der Säulizunft und amtete schon als Kanzler. Neben dem Zunftmeisterpaar wurde auch das Kanzlerpaar ernannt. In diesem Jahr sind es Luzia und Godi Koch, die das Meisterpaar während den Fasnachtstagen begleiten.

Neues Zunftmeisterpaar Esther und Walter Stöckli (links)

Neues Kanzlerpaar Luzia und Godi Koch (rechts) Bild: Säulizunft, Stettenbach Grosswangen

«dronder und dröber»

An der fasnächtlichen Feier wurde auch das Motto und das Fasnachtsprogramm für die Fasnacht 2020 in Grosswangen bekannt gegeben. Das diesjährige Motto lautet: «dronder und dröber».

Laut dem Schreiben des Zunftbots könne sich Grosswangen in nächster Zeit also auf etliches gefasst machen.