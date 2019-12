Saisonstart, Kultur- und Förderpreise, Gemeindetageskarten: Das sind die Nachrichten aus den Luzerner Gemeinden Aus allen 83 Gemeinden des Kantons, von Verbänden, Korporationen, Schulen und Privaten, erhält unsere Redaktion täglich zahlreiche Nachrichten. Einen Teil davon finden Sie in diesem Artikel.

Der Gemeinderat hat den Innovations- und Förderpreis der Gemeinde Beromünster an Matthias Gisler aus Gunzwil verliehen. Der Preis ist mit 1000 Franken dotiert.

Nach mehrmonatiger Bauzeit hat Swisscom den Ausbau des Glasfasernetzes in Doppleschwand abgeschlossen. Damit stehen einem Grossteil der Einwohner Internetgeschwindigkeiten von bis zu 500 Mbit/s zur Verfügung.

Damian Röösli hat seine Demission als Präsident der Bildungskommission per Ende des Schuljahres 2019/2020 eingereicht. Er ist am 9. Mai 2016 als Vertreter der CVP in die Schulpflege gewählt worden, ab dem Schuljahr 2018/19 hat er die Kommission präsidiert. Die Neuwahlen der Bildungskommission finden an der Gemeindeversammlung vom 25. Mai 2020 statt.

Die Firma ArteBoden AG aus Horw hat der Stiftung für Schwerbehinderte Luzern SSBL mit Sitz in Rathausen in der Gemeinde Ebikon 3000 Franken gespendet. Der Betrag komme dem Projekt «Wünsche werden wahr» zugute, wie die SSBL mitteilt. Damit ermögliche man Menschen mit Behinderung spezielle Erlebnisse.

Checkübergabe in Rathausen (von links): Pius Bernet, Esther Schönberger, Christian Röösli, Samuel Röösli, Lars Mohr und Markus Odermatt. Bild: PD

Die Bildungs- und Controlling-Kommission der Gemeinde Ebikon haben jeweils ein neues Mitglied erhalten. Eveline Noser (Grüne) wurde in stiller Wahl in die Bildungskommission gewählt, teilt die Gemeinde mit. Sie ersetzt ihre Parteikollegin Christina Reusser und hat die Arbeit bereits im November aufgenommen. Weiter hat das Stimmvolk am 17. November Daniel Schenker (CVP) in die Controlling-Kommission gewählt. Nachdem keine Stimmrechtsbeschwerde erhoben wurde, hat der Gemeinderat die Wahl nun genehmigt. Schenker ersetzt per 1. Januar 2020 seinen Parteikollegen Toni Ruckli.

Am kommenden Samstag beginnt die Wintersaison der Sportbahnen Marbachegg. Im Vergleich zum letzten Winter ist die Entlebucher Saisonkarte neu nicht nur in den Skigebieten Marbachegg und Sörenberg gültig, sondern auch in Heiligkreuz-First und Gfellen. Weitere Informationen gibt es unter marbachegg.ch.

Fussgänger fahren im Winter für 10 Franken auf die Marbachegg und zurück. Bild: PD

Der Horwer Förderpreis wird 2020 wieder vergeben, wie die Gemeinde mitteilt. Bis zum 31. März können Kunstschaffende ihre Projektideen beim Präsidialdepartement einreichen. Infos online unter www.horw.ch/kulturpreis. 2019 wurde das Projekt «Kinder erzählen Geschichten» von Stephanie Knöbl mit 35000 Franken unterstützt.

Stephanie Knöbl Bild: PD

Die Stadt Kriens hat die Tarife für ihr Lagerhaus Gurlaina in Scuol überarbeitet, wie sie mitteilt. So gebe es für Schulklassen neu einen Spezialtarif von 14 Franken pro Schüler und Übernachtung. Sonst betragen die Preise in der Hauptsaison 25 Franken, ab vier Nächten sind es 17 Franken. Das Lagerhaus zählt 11 Zimmer mit total 54 Betten.

Auf dem Krienser Stadtplatz und auf der Güterstrasse entlang des Stadtplatzes gilt seit letzter Woche ein Fahr- und Parkverbot. Ausnahmebewilligungen für Veranstalter auf dem Stadtplatz erteilt die Stadtverwaltung, wie diese schreibt. Die Regelung wurde zur «Attraktivierung des Stadtplatzes» umgesetzt. Für Bewohner, Besucher und Zubringer der Schachenstrasse 14 und 16 steht die Verbindung am alten Güterschuppen vorbei zur Luzernerstrasse weiterhin zur Verfügung.

Stadtplatz und Güterstrasse in Kriens sind jetzt autofrei. Bild: PD

Ab 6. Januar werden die SBB-Gemeindetageskarten direkt am Schalter der Stadtbibliothek verkauft und nicht mehr wie bisher beim Öko-Forum. Pro Kalendertag stehen 18 Tageskarten zu je 48 Franken für die Luzerner Bevölkerung zur Verfügung, wie die Stadt mitteilt. Infos: www.tageskarten.stadtluzern.ch.

Die AHV-Zweigstelle der Stadt Luzern passt ihre Öffnungszeiten an. Ab nächstem Jahr sind die Schalter jeweils statt am Mittwochvormittag neu am Dienstagvormittag geschlossen, wie die Stadt mitteilt.

Am Solidaritätslauf des nächsten Luzerner Stadtlaufs wird Geld für die Stiftung Rodtegg Luzern gesammelt. Dies teilen die Organisatoren des Stadtlaufs mit. Konkret geht das Startgeld von 100 Franken an die Stiftung. Der Stadtlauf findet 2020 am 25. April statt.

Die Gemeinde Mauensee ist als Energiestadt rezertifiziert worden. Dabei konnte sie ihr Resultat von 55 Prozent aus der ersten Zertifizierung 2015 auf 63 Prozent steigern. So weist Mauensee gemäss einer Analyse von Swiss Energy Planning die höchste Nutzung des Solarenergie-Potenzials im Kanton Luzern auf.

Die Versammlung der römisch-katholischen Kirchgemeinde hat dem Voranschlag 2020 zugestimmt, wie diese mitteilt. Der Antrag zum Steuerfuss von 0,23 Einheiten wie bisher – abzüglich 15 Prozent Steuerrabatt – wurde einstimmig angenommen. Ebenfalls genehmigt wurde die Abrechnung des Sonderkredit für die Renovation und den Umbau des Pfarrhauses mit einer Kostenunterschreitung von rund 27500 Franken.

Kürzlich ist der Startschuss für die Bauarbeiten des Ersatzbaus beim Wohn- und Pflegezentrum Lippenrüti erfolgt. Dabei handelt es sich um einen neuen Osttrakt, wofür die Stimmbevölkerung einen Sonderkredit von 16,2 Millionen Franken gutgeheissen hat. Es handelt sich um die grösste Investition in der Geschichte der Gemeinde. Der Bezug des neuen Gebäudeteils ist auf den Herbst 2021 vorgesehen.

Die Bauarbeiten starten mit einer Schlüsselübergabe. Bild: PD

Obwohl in der Öffentlichkeit kaum wahrnehmbar, gibt es Nottwilerinnen und Nottwiler, die in eine schwierige Lebenslage geraten sind. Der von der Gemeinde eingerichtete «Solidaritätsfonds» kann helfen. Mit einem Gesuch können in Not geratene Einwohner Unterstützung beantragen.

Die Zieberlizunft Sigigen hat ihr erstes weibliches Fasnachtsoberhaupt: Nadia Hofstetter (Bild) ist zur Zunftmeisterin gewählt worden und amtet bis 2022 als höchste Fasnächtlerin in Sigigen und Ruswil. Unterstützt wird sie von einer weiteren Frau: Manuela Schmidli als neue Kanzlerin. Ihr Motto lautet: «Chäs ond Tanzbei schwenge, Frauequote id höchi brenge.»

Die Gemeinde Schötz erarbeitet zurzeit die Gesamtrevision der Nutzungsplanung. Damit verbunden ist auch das Ausscheiden der Gewässerräume. Die Gemeinde informiert mit dem beauftragten Ortplaner über die Ausscheidung dieser Gewässerräume ausserhalb der Bauzonen. Der Info-Anlass findet morgen Donnerstag um 20 Uhr im Gasthof St.Mauritz (Saal) statt.

Das bestehende Lido-Hallenbad in Weggis ist sanierungsbedürftig. Der Gemeinderat hat mit der Lido-Kommission Abklärungen zur Sanierung vorgenommen. Am 28. Januar 2020 stellt der Gemeinderat einen entsprechenden Zwischenbericht vor und startet damit eine Vernehmlassungsumfrage bei den Einwohnerinnen und Einwohnern.