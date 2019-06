Samantha Bortoluzzi und Arijan Kehonjic aus St. Urban werden vermisst Seit Montag werden die 19-jährige Samantha Bortoluzzi und der 35-jährige Arijan Kehonjic vermisst. Beide wurden am Montagnachmittag zuletzt in St. Urban gesehen.

(pd/spe) Beide Personen sind aus einer sozialen Institution entwichen. Sie verliessen ihren Aufenthaltsort in St. Urban am Montag, 10. Juni, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Seither ist deren Aufenthaltsort unbekannt.

Samantha Bortoluzzi (Bild: PD)

Die 19-jährige Samantha Bortoluzzi ist etwa 1,60 Meter gross und schlank. Sie hat blonde, mittellange Haare, trug eine blaue Softshelljacke und schwarze Turnschuhe.

Arijan Kehonjic (Bild: PD)

Der 35-jährige Arijan Kehonjic ist zirka 1,80 Meter gross und schlank. Er hat schwarze, kurze Haare, trug eine schwarze Trainerhose, eine graue Jacke und beige Schuhe.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zum Verbleib von Bortoluzzi oder Kehonjic machen können, unter 041 248 81 17 anzurufen.