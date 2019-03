Neue Webseite, Facebook-Account und realitätsnahe Übungen: Wie ein Luzerner Samariterverein wieder Mitglieder fand Vor gut zwei Jahren hat der Samariterverein Luzern SRK Alarm geschlagen: Mitglieder fehlten. Dank verschiedener Massnahmen zeichnet sich nun ein Aufschwung ab – aber auch ein neues Problem. Evelyne Fischer

Trix Gisler, Präsidentin des Samaritervereins Luzern SRK, zeigt einen Ausrückungsrucksack. (Bild: Manuela Jans-Koch, 1. Januar 2017)



Lange ungewiss war die Lage beim Samariterverein Luzern SRK: Mit 24 Aktivmitgliedern erreichte der Verein 2017 eine kritische Grösse. Den Samaritern hafte immer noch das Klischee des «Pflästerlivereins» an, sagte Präsidentin Trix Gisler damals. Das wollte man korrigieren: neuer Webauftritt, frischer Facebook-Account, Werbung in der Quartierzeitung, Schuppertrainings, realitätsnahe Übungen.

«Wir lassen nicht locker, und konnten ein paar tolle, junge Mitglieder gewinnen», sagt Trix Gisler auf Anfrage. «Das ist wichtig. Denn wenn die eigene Altersgruppe vertreten ist, erhöht sich die Chance, dass Interessierte tatsächlich beitreten.»

Web-Auftritt ist Pflicht

Sich sichtbar machen: Das ist auch für Ingrid Oehen, Präsidentin des Schweizerischen Samariterbunds aus Gunzwil, das A und O. «Eine Website ist heute unerlässlich, gerade für junge Leute, die sich gewohnt sind, Kursanmeldungen online zu erledigen.» Für das Markieren der Präsenz gerade so wichtig sei der Auftritt in der offiziellen Einsatzkleidung. Diesen Punkt unterstreicht auch Gabriela Engeler, Präsidentin des Luzerner Kantonalverbands:

«Vor 30 Jahren leistete man noch Einsätze in T-Shirt und Jeans. Diese Zeiten sind vorbei. Heute ermuntere ich die Samariter, bereits in der offiziellen Kleidung zum Einsatz zu reisen. Um zu signalisieren: Wir sind präsent.»



Sowohl Oehen wie auch Engeler sind sich einig: Es ist wichtig, dass man sich den Veränderungen und Herausforderungen stellt. Eine Art Herzschrittmacher für Vereine können Kinder- und Jugendsamaritergruppen sein. «Wer sich in jungen Jahren in den sogenannten Help-Gruppen engagiert, wird auch später bei den Samaritern aktiv bleiben», sagt Engeler. Sieben existieren aktuell im Kanton. «Weitere dürften folgen.»



«Das Rekrutieren ist ein Knochenjob»

Dank der getroffenen Massnahmen hat sich die Lage beim Samariterverein Luzern inzwischen entschärft: 30 Mitglieder zählt dieser inzwischen wieder, das jüngste ist 20, das älteste 90 Jahre alt. Das Rekrutieren sei allerdings ein Knochenjob, sagt Trix Gisler. «Fast niemand will sich mehr fix verpflichten und Verantwortung übernehmen.» Dabei würden doch «attraktive Sanitätsdiensteinsätze» geleistet, etwa bei FCL-Heimspielen oder an der Messe Luzern.

Aufatmen mag Gisler noch nicht – das nächste Problem bahnt sich an: Das bisherige Vereinslokal in der Zivilschutzanlage Schädrüti im Würzenbachquartier fällt wegen Umnutzung spätestens in zwei Jahren weg. Die Suche nach einem neuen, bezahlbaren Lokal im gleichen Quartier vergleicht Gisler mit einem «Damokles-Schwert, das über dem Verein hängt».