Sammelaktion Luzerner Kinder sind für den «Sternenwochen-Award» der Unicef nominiert Im Rahmen der Sternenwochen haben Kinder mit kreativen Sammelideen Geld für die Schulbildung von Kindern in Brasilien gesammelt. Für den diesjährigen Award sind auch Kinder aus Luzern nominiert. Die Award Ceremony findet am 14. Mai in Zürich statt.

Bei der Aktion «Sternenwochen» von Unicef und der Zeitschrift «Schweizer Familie» engagieren sich Kinder in der Schweiz und in Liechtenstein mit kreativen Sammelideen für Kinder in Not. Die Sternenwochen 2021 unter dem Motto «Back-to-School» haben sich der Schulbildung von Kindern zwischen 7 und 12 Jahren in Brasilien gewidmet.

Auch in Baden haben Schulkinder für die Sternenwoche «Back-to-School» einen Verkauf durchgeführt. Bild: PD

Mit dem «Sternenwochen-Award» werden nun die kreativsten Sammelaktionen ausgezeichnet. Für den diesjährigen Award sind auch Kinder aus dem Kanton Luzern nominiert:

Jael aus Sursee ist mit ihren Eltern nominiert. Die Familie hat alte Glasflaschen zu bunten Vasen umgestaltet. Diese haben sie vor ihrem Haus zusammen mit Essen und Trinken zum Verkauf angeboten und damit 1140 Franken gesammelt.

Elija, Lucien und Noël aus Flühli haben aus Lehm vom eigenen Garten Kerzenhalter getöpfert und aus Kerzenresten neue Kerzen hergestellt.

Am 14. Mai findet die Award Ceremony im Schauspielhaus Zürich statt. Die Stars Loco Escrito, Duo Fullhouse und Stefan Büsser werden die Gewinnerinnen und Gewinner verkünden und eine Showeinlage präsentieren. (cn)