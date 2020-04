Sanierung des St-Karli-Schulhauses wird deutlicher teurer als zuerst angenommen 22,35 Millionen Franken beantragt der Luzerner Stadtrat für das Bauprojekt - geplant waren bloss 20 Millionen. Grund dafür sind etwa bauliche Massnahmen, aber auch Forderungen aus dem Parlament.

Erhaben steht die 109-jährige Schulanlage St. Karli über dem Quartier, unweit der gleichnamigen Kirche und der St. Karli-Brücke:

(Bild: Nadia Schärli, Luzern 20. April 2020)

Nicht mehr zur tollen Lage passt allerdings der Zustand des Gebäudes: Fassaden, Fenster, Wärmedämmung, Innenausbau, Elektroanlagen - praktisch alles muss erneuert werden.

(Bild: Nadia Schärli, Luzern 20. April 2020)

Zudem erfüllt es die räumlichen Anforderungen an die heutige Volksschule kaum mehr. Nun liegt das Bauprojekt für die Sanierung und Erweiterung der Schulanlage vor, wie die Stadt Luzern am Mittwoch mitteilte. Es basiert auf dem Siegerprojekt Carlino von Meletta Strebel Architekten. Das Büro mit Sitz in Luzern und Zürich hatte vor etwas mehr als einem Jahr das öffentlich ausgeschriebene Planwahlverfahren gewonnen.

60 Prozent der Kinder sollen einen Hortplatz erhalten

Für das Projekt beantragt der Stadtrat dem Stadtparlament einen Sonderkredit von 22,35 Millionen Franken. Noch bei der Präsentation des Siegerprojekts war von rund 20 Millionen Franken die Rede. Die Kosten sind damit um 2,35 Millionen höher als angenommen. Als Grund dafür nennt der Stadtrat im entsprechenden Bericht und Antrag neben der Teuerung auch die vom Parlament geforderte Erweiterung des Betreuungsangebots: Neu muss der Schülerhort nämlich Platz für 60 Prozent der Schulkinder im St. Karli bieten. Hinzu kommen aber auch der Bau einer Photovoltaikanlage, eines zusätzlichen Liftes beim Kindergarten und einer WC-Anlage auf dem Pausenplatz sowie die Sanierung des Wandbrunnens an der St.-Karli-Strasse. Ebenfalls mehr als angenommen kostet die Aussenplatzgestaltung:

(Bild: Nadia Schärli, Luzern 20. April 2020)

Künftig gilt hier: Weniger Asphalt, dafür mehr naturnahe Sand- und Kiesflächen, mehr Bewegungs- und Spielflächen, Sitzgelegenheiten im Schatten sowie zusätzliche Bäume und Sträucher. Die Gestaltung wurde zusammen mit Schülern, Lehrern, Quartierbewohnern und Vereinen erarbeitet. Denn der Stadtrat will die Schulanlage laut Mitteilung auch in Zukunft als attraktiven Begegnungsort im Quartier erhalten.

60er-Jahre-Bau wird abgerissen

Das Siegerprojekt von Meletta Strebel Architekten sieht vor, dass das 1911 eröffnete und im kantonalen Bauinventar als schützenswert eingestufte Schulhaus unter Einbezug der Denkmalpflege saniert wird. Es wird hangseitig durch einen zweigeschossigen Anbau erweitert. Dieser verfügt über grosse Fenster, ein Faltdach und wird unter anderem die Bibliothek beherbergen. Der in den 1960er Jahren südlich der Turnhalle angebaute, bunt bemalte Garderobentrakt wird zurückgebaut.

(Bild: Pius Amrein, Luzern 10. Februar 2017)

Während den Bauarbeiten wird im Holz-Schulzimmer unterrichtet

Läuft alles nach Plan, wird die Schulanlage von Sommer 2021 bis Sommer 2023 in zwei Etappen saniert und erweitert. Die Schülerinnen und Schüler werden während dieser Zeit in einem Modulbau aus Holz unterrichtet. Dafür hat der Grosse Stadtrat 2018 einen Kredit von 8,3 Millionen Franken bewilligt. Im Kredit eingerechnet sind auch die Kosten für das Aufstellen des Provisoriums auf dem Schulhauplatz sowie 2023 der Umzug desselbigen zur Schulanlage Littau Dorf, die als nächste saniert wird.

Der Grosse Stadtrat wird voraussichtlich an seiner Sitzung vom 4. Juni über den Bericht und Antrag und damit den Sonderkredit befinden. Die Volksabstimmung ist auf den 27. September terminiert.