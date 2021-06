sanierung Verkehrsknoten in Hitzkirch wird für über 2,9 Millionen Franken ausgebaut Neue Ampeln, ein zusätzlicher Fahrstreifen und eine angepasste Strassenentwässerung – so soll sich der Knoten beim Hitzkircher Bahnhof bald präsentieren.

Der Verkehrsknoten in der Nähe des Bahnhofs Hitzkirch genüge den heutigen Anforderungen nicht mehr – so steht es in der Kurzmitteilung des Luzerner Regierungsrats. Der Knoten verlaufe ungünstig und habe keine ausreichende Kapazität. Da dort vor wenigen Jahren eine Überbauung mit Supermarkt realisiert wurde, sei es nun möglich und notwendig, den Knoten auszubauen.

Für über 2,9 Millionen Franken sollen die Lichtsignalanlage erneuert, ein zusätzlicher Fahrstreifen gebaut und die Strassenentwässerung an aktuelle Anforderungen des Umweltschutzes angepasst werden. Der Regierungsrat bewilligte das entsprechende Projekt an der Kantonsstrasse K 16a. Mit den geplanten Massnahmen werde die Verkehrssicherheit und -qualität für alle Verkehrsteilnehmenden erhöht. Zudem profitiere sowohl die Kantonsstrasse als auch die parallel dazu verlaufende Bahn dank der Sanierung und dem Ausbau des Verkehrsknotens von einer besseren Funktionsfähigkeit.