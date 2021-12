SBB Bahnhof Rothenburg erhält neuen Mittelperron mit Wartehalle und wird barrierefrei Das SBB-Bauprojekt für den Bahnhof Rothenburg Station liegt derzeit öffentlich auf. Neben diversen Baumassnahmen wird auch die Technik auf den neusten Stand gebracht.

In den nächsten Jahren wird der Bahnhof Rothenburg Station um- und ausgebaut. Das Projekt beinhaltet neben zwei neuen Busstationen auch einen Umbau der SBB-Anlage. Das SBB-Projekt liegt derzeit bis zum 20. Januar öffentlich auf. In erster Linie wird dabei der Bahnhof barrierefrei gestaltet.

Der Bahnhof Rothenburg Station wird bald umgebaut. Pius Amrein (20. August 2018)

Konkret werden folgende Elemente umgesetzt: Die Perrons werden für einen stufenfreien Einstieg erhöht, die Perronkante in Richtung Olten verlängert. Es wird ein neues Mittelperron inklusive Wartehalle gebaut. Dadurch gibt es künftig gegenüberliegende und zentrale Haltekanten – die heutige, abgelegene Haltekante in Richtung Luzern wird entfernt. Darüber hinaus wird eine neue Unterführung mit Rampen und Treppen gebaut, von der aus alle Perrons erreichbar sind. Auch die Bushaltestellen werden durch die Unterführung verbunden. Weiter wird das Lautsprechsystem für Zugdurchsagen und die Beleuchtung erneuert, die bahntechnischen Anlagen werden angepasst. Wegen der Veränderung an den Perronanlagen müssen auch die Gleisachsen verschoben werden.

Baubeginn im Frühling 2022

Die SBB wollen im kommenden Frühling mit dem Bau beginnen, die Inbetriebnahme ist per Mitte 2023 vorgesehen. Anschliessend – bis zirka Mitte 2025 – werden die neuen Bushubs durch die Gemeinde gebaut. Die Gesamtkosten für das Bahnhofprojekt belaufen sich auf rund 36 Millionen Franken. Davon gehen rund 24 Millionen an das SBB-Projekt, der Kanton Luzern und die Gemeinde Rothenburg beteiligen sich daran mit rund 15 Millionen Franken am neuen Mittelperron und an der neuen Personenunterführung.