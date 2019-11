SBB planen Wohngebäude entlang der Gleise im Luzerner Neustadtquartier

36 Wohnungen und zwei Ateliers sollen in einem Neubau an der Neustadtstrasse 24 in Luzern entstehen. Das bisherige Gebäude wurde in den letzten Jahren zwischengenutzt, unter anderen mit Ateliers und Lagerflächen.