«Schon wieder zwei Fälle von Diebstählen»: SBB warnen im Interregio nach Luzern per Durchsage vor Dieben In Zügen nach Luzern sind Taschendiebe aktiv, welche die Unachtsamkeit der Reisenden ausnutzen. Die Zentralbahn und die VBL sind dagegen kaum betroffen.

Ein überfüllter Pendlerzug auf dem Weg von Luzern nach Zürich. Archivbild Keystone / Str

«Liebe Fahrgäste, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit», sagte ein Zugführer kürzlich im Interregio 70 von Zürich HB in Richtung Luzern per Durchsage. «Schon wieder verzeichnen wir auf dieser Linie zwei Fälle von Diebstählen. Die Diebe betreten den Zug auf der einen Seite und verlassen ihn auf der anderen Seite mit dem Diebesgut gleich wieder», so der Zugführer weiter. «Passen Sie bitte auf Ihr Gepäck, Handys und Laptops auf, lassen sich nichts allein liegen und stecken sie auch nichts in die Aussentaschen der Rucksäcke.»

Auf Anfrage sagt SBB-Mediensprecher Raffael Hirt, dass das Problem von Diebstählen in Zügen nicht neu sei:

«Es kommt immer wieder vor, dass Taschendiebe in Zügen der SBB aktiv sind.»

«Stellt eine Kundenbegleiterin oder ein Kundenbegleiter kurzfristig eine Häufung fest, kann er oder sie die erwähnten Lautsprecher-Durchsagen machen.» Mitarbeiter seien dazu angehalten, verdächtige Feststellungen der Polizei zu melden, so Hirt.

Diebe verlassen den Zug in letzter Sekunde

Bei der Luzerner Polizei führt man keine Statistik zur Anzahl Diebstählen in Zügen. «Wir werten die Diebstähle nicht nach Örtlichkeit aus», sagt Mediensprecher Urs Wigger auf Anfrage. Somit bleibt unklar, wie viele Passagiere tatsächlich betroffen sind. Klar ist hingegen, dass die Diebe sehr geschickt vorgehen: «Sie nutzen die Unachtsamkeit der Reisenden aus. Wer seine Handtasche nicht geschlossen hat oder nicht auf sich trägt, riskiert, dass sie nach einem Stolpertrick oder einer Ablenkung schnell weg ist», so Hirt.

«Ein Trick ist auch die ‹Grab-and-Run Methode›, bei der Diebe die Zugpassagiere kurz vor der Abfahrt bestehlen und den Zug in letzter Sekunde verlassen.»

Gestohlen würden meist Wertsachen und Bargeld, aber auch wertvolle Gepäckstücke und teure Mobiltelefone.

Bei der Zentralbahn ist man bis jetzt nicht von Diebstählen in Zügen betroffen. «Uns sind keine Fälle bekannt», sagt Mediensprecher Thomas Keiser. «In den Zügen werden deshalb auch keine Durchsagen gemacht. Wir stehen aber in engem Kontakt mit der Bahnpolizei. Sie hat in den grösseren Bahnhöfen Luzern und Interlaken Ost schon per Lautsprecher vor Diebstählen gewarnt.»

In den Bussen der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) seien in den vergangenen Jahren Diebstähle selten Thema gewesen, sagt Mediensprecher Sämi Deubelbeiss. «Vor Jahren gab es ab und zu Lautsprecher-Durchsagen, welche vor Taschendieben gewarnt hatten. Mittlerweile sind diese Durchsagen im System gelöscht worden, da sie kaum gebraucht wurden.»

Diese Verhaltensregeln rät die SBB ihren Passagieren