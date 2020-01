Schadstoffe in Schulzimmern: Auch an der Kantonsschule Willisau ist die Luft nicht rein An der Kanti Willisau ist eine erhöhte Schadstoffbelastung gemessen worden. Mit Luftreiningungsgeräten und baulichen Anpassungen sollen denen nun entgegengewirkt werden. Eine akute Gesundheitsgefährdung bestehe derweil nicht.

Bei den gemessenen Schadstoffen handle es sich um erhöhte Naphthalin- und Formaldehydkonzentrationen, wie der Kanton Luzern in einer Mitteilung schreibt. Die zuständige Dienststelle Immobilien habe entsprechende Untersuchungen veranlasst und rasch Massnahmen getroffen. Bauliche Anpassungen im betroffenen Trakt seien zudem bereits in Planung.

Bis die baulichen Massnahmen umgesetzt werden können, wird die Schadstoffkonzentration mit einem verbindlichen Lüftungsplan und mobilen Raumluftreinigungsgeräten minimiert. Die Luftreinigungsgeräte werden in den nächsten Wochen in Betrieb genommen. Mit diesen beiden Massnahmen soll sichergestellt werden, dass die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen und Mitarbeitenden der Kantonsschule Willisau keiner übermässigen Belastung durch die Schadstoffe ausgesetzt sind, bis die definitiven Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind. Die Wirksamkeit dieser Sofortmassnahmen werde zudem mit Nachmessungen in den kommenden Wochen überprüft.

Naphthalin und Formaldehyd: Keine gültigen Grenzwerte in der Schweiz An der Kantonsschule Willisau wurden Naphthalinkonzentrationen von bis zu 190 µg/m3 und Formaldehydkonzentrationen von bis zu 245 µg/m3 festgestellt.



Aktuell gibt es in der Schweiz keine gesetzlichen Grenz- oder Richtwerte für diese beiden Raumluftschadstoffe. Entsprechend orientiert man sich bei der Beurteilung an den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO), welche für Naphthalin einen Richtwert II von 30 µg/m3 vorgeben. Ab diesem Wert besteht Handlungsbedarf. Im Vergleich dazu liegt der Arbeitsplatzgrenzwert (SUVA) 1600-Mal höher.



Für Formaldehyd gibt es eine Empfehlung vom Bundesamt für Gesundheit (BAG), welche besagt, dass ein Wert von 125 µg/m3 nicht überschritten werden darf. Der Arbeitsplatzgrenzwert bei Formaldehyd liegt bei 370 µg/m3. Sowohl bei den BAG- sowie WHO-Werten geht man von einer ständigen Exposition aus (also 24 Stunden über das ganze Jahr). (pd)

Elternbrief und Informationsanlass

Die Eltern der betroffenen Schülerinnen und Schüler seien mit einem Brief direkt über die Schadstoffbelastung sowie die entsprechenden Massnahmen informiert worden, schreibt der Kanton. Für die Lehrpersonen und Mitarbeitenden der Schule ist ein interner Informationsanlass in den nächsten Tagen vorgesehen. An diesem Anlass werden unter anderem sowohl Vertretungen der Dienststelle Immobilien wie auch der Schularzt anwesend sein und Fragen beantworten.