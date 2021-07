Schenkon Kontrolle über Auto verloren und auf dem Dach gelandet Bei einem Selbstunfall auf der Surentalstrasse in Schenkon landete ein Auto auf dem Dach. Es entstand Sachschaden in der Höhe von rund 50'000 Franken. Der Fahrer erlitt Schürfwunden.

Am Dienstag war gegen 21.45 Uhr ein 19-jähriger Autofahrer auf der Surentalstrasse vom Kreisel Schwyzermatt in Richtung Sursee unterwegs gewesen. Bei der Ausfahrt aus dem Kreisel auf Gemeindegebiet Schenkon verlor er die Kontrolle über sein Auto, schlitterte nach links über die Gegenfahrbahn und prallte mit der linken Frontecke seines Autos in eine dortige Strassensignalisation.

Das Strassenschild stand nach dem Unfall schief. Bild: Luzerner Polizei

Wie die Luzerner Polizei am Mittwochvormittag mitteilt, drehte sich durch den Aufprall das Fahrzeug und kam in einer Böschung auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Das Auto bliebt in einer Böschung auf dem Dach liegen. Bild: Luzerner Polizei

Der Autofahrer erlitt leichte Schürfwunden. Am Auto entstand Totalschaden in der Höhe von rund 50'000 Franken. (stg)