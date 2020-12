Schenkon Lehner Versand baut für elf Millionen Franken aus Im teuren Erweiterungsbau des Schweizer Versandhauses sollen künftig zudem Dutzende Roboter arbeiten.

So soll der neue Lehner-Hauptsitz in Schenkon einst aussehen. PD

(lf) Während andere Unternehmen aufgrund der Coronakrise zum Stellenabbau gezwungen wurden, konnte die Lehner Versand AG in diesem Jahr 50 neue Arbeitsplätze schaffen. Die Hauptgründe dafür sind die Eröffnung einer zusätzlichen Filiale in Frauenfeld sowie der anhaltende Onlineboom, teilt das Unternehmen mit. «Dies hat zur Folge, dass wir noch im Dezember die Baueingabe für die Aufstockung des vollautomatisierten Lagers in Schenkon eingeben werden», wird CEO Thomas Meier im Schreiben zitiert.

Konkret sei geplant, dass 27 Roboter Tag und Nacht Umlagerungen vornehmen und somit 40 Prozent aller Aufträge maschinell zusammengestellt werden. Zudem soll ein Pack- und Klebeautomat die Pakete fixfertig für den Versand aufbereiten, während zwei Palettenlifte für die automatische Vertikalverschiebung zuständig sind. Mit dem Bau soll im Frühling 2021 gestartet werden.

Versandunternehmen setzt auf Nachhaltigkeit

Die Kosten für den Erweiterungsbau belaufen sich auf elf Millionen Franken. Wie das Schweizer Versandhaus weiter mitteilt, wird die Aussenfassade auf einer Fläche von 1210 Quadratmetern mit Fotovoltaikpanels, welche von der EPFL in Lausanne entwickelt wurden, ausgestattet. Die Anlage produziert pro Jahr 120'000 Kilowattstunden Strom, was dem Verbrauch von 30 Haushalten entspricht.

Eine weitere ökologische Veränderung gibt es in den Verkaufsfilialen: Ab sofort sind nur noch Papiertragetaschen erhältlich, welche 20 Rappen kosten. Dadurch liessen sich jährlich 250'000 Plastiksäcke einsparen. Die Einnahmen der Papiertaschen will die Lehner Versand AG jeweils einer Umweltschutzorganisation zukommen lassen.