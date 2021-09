Schifffahrt Grosse Parade heisst das generalrevidierte Dampfschiff Stadt Luzern willkommen Am kommenden Samstag findet die Willkommensparade zur Wiederinbetriebnahme des Dampfschiffs Stadt Luzern statt. In der Schiffsparade mit vier Dampfschiffen und dem Motorschiff Diamant sind zu diesem Anlass verschiedene Formationen zu sehen.

Das frisch renovierte Dampfschiff Stadt Luzern.

Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. April 2021)

Nach einer Generalrevision wurde das Dampfschiff Stadt Luzern am 1. Mai dieses Jahres wieder in Betrieb genommen. Statt im Mai präsentieren sich nun am Samstag, 11. September, neben dem Dampfschiff Stadt Luzern die Dampfschiffe Unterwalden, Uri und Gallia sowie das Motorschiff Diamant gemeinsam auf dem Vierwaldstättersee. Während der dreieinhalbstündigen Willkommensparade gibt es verschiedene Schiffsformationen zu bestaunen, wie die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) am Donnerstag mitteilte.

«Stadt Luzern» generalrevidiert Von Ende September 2018 bis Frühling 2021 wurde das Dampfschiff Stadt Luzern für 13,3 Millionen Franken generalrevidiert. Die originalen Dampfkessel waren an ihrem Lebensende angelangt und mussten ausgewechselt werden. Auch sämtliche Innenräume wurden mit neuem Mobiliar wie Teppichen, Stühlen und Tischen ausgestattet.

So sieht es im revidierten Dampfschiff Stadt Luzern aus:

35 Bilder 35 Bilder Hell und lichtdurchflutet sind die Salons im Oberdeck. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. April 2021)

Der Einstieg auf die verschiedenen Schiffe für die Parade findet in Luzern ab 10.45 Uhr statt. Um 11.30 Uhr fahren die fünf Schiffe los und treffen um 15 Uhr wieder in Luzern ein. Nach Angaben der SGV ist der Vorverkauf für diese Willkommensparade sehr gut angelaufen. Ein paar wenige Tickets für Aussenplätze auf den Schiffen seien jedoch noch über die Webseite lakelucerne.ch und an den Verkaufsstellen der SGV erhältlich. (zim)