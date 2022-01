Schifffahrt Neues Bordbuch über die «Stadt Luzern» – viel Wissenswertes für Dampferfreunde Über das Dampfschiff Stadt Luzern ist eine 144 Seiten dicke Broschüre erschienen. Unter anderem wird darin die kürzliche Generalsanierung des SGV-Flaggschiffs ausführlich beschrieben.

Blick in den Maschinenraum des frisch renovierten Dampfschiffs Stadt Luzern. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. April 2021)

Eingefleischte Dampferfreunde dürfen sich freuen: Unter dem Titel «Dampfschiff Stadt Luzern – Das Flaggschiff der Vierwaldstättersee-Flotte» ist ein neues Bordbuch erschienen. Bereits in den Achtzigerjahren kam ein Bordbuch über den 1928 erbauten Raddampfer heraus, damals geschrieben von Josef Gwerder (Meggen). Für das neue Bordbuch zeichnet der Berner Florian Inäbnit als Autor. Erschienen ist das Buch bei Prellbock Druck und Verlag.

Die schmucke Broschüre mit 144 Seiten vereint alte und neue Artikel. Es fusst im Wesentlichen auf Josef Gwerders Buch. Der Autor hat für die Übernahme von Texten und Bildern sein Einverständnis gegeben. Florian Inäbnit fügte dem Buch ein eigenes Kapitel über den Bau der «Stadt Luzern» III hinzu.

Der eigentliche Mehrwert dieses Bordbuchs liegt in dem Kapitel «Die Generalsanierung der Stadt Luzern» (2018–2021), geschrieben und reichlich mit eigenen Bildern illustriert von Robert Horlacher, Vorstandsmitglied der Dampferfreunde Vierwaldstättersee und Mitglied der Baukommission. Horlacher beschreibt auf 24 Seiten die Generalsanierung des Flaggschiffs der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) ausführlich und mit immensem Sachwissen. Neu ist auch ein aufschlussreiches Kapitel über die denkmalpflegerischen Aspekte von Cony Grünenfelder, kantonaler Denkmalpflegerin.

Die «Stadt Luzern» ist nach der «Unterwalden» erst das zweite Dampfschiff der SGV-Flotte, das denkmalgeschützt ist. Die erste «Stadt Luzern» von 1837 war gleichzeitig auch das erste Dampfschiff auf dem Vierwaldstättersee. Die «Stadt Luzern» II stand von 1887 bis 1917 im Dienst. Das dritte Schiff gleichen Namens verkehrt nunmehr seit 93 Jahren auf dem See. Die «Stadt Luzern» III war 1928 das letzte Dampfschiff, das für einen Schweizer See gebaut wurde. Sein Äusseres orientiert sich an den grossen Ozean-Linern der 1920er-Jahre.

Das neue Bordbuch ist überaus reich mit historischen und neuen Aufnahmen illustriert, die das Herz jedes Dampfer-Liebhabers höherschlagen lassen. Es ist im Prellbock-Verlag, im Buchhandel sowie bei den Dampferfreunden Vierwaldstättersee zum Preis von 25 Franken erhältlich.

Für 13,3 Millionen Franken ist das Dampfschiff Stadt Luzern generalrevidiert worden. Shiptec-Projektleiter David Müller erklärt die Neuerungen. Video: René Meier