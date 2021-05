Schifffahrt Petition gestartet ‒ der Kampf zur Rettung des SGV-Motorschiffs Mythen geht weiter Trotz Absage des Stadtrats: Die Idee, das ausgediente Motorschiff Mythen als Schiffsrestaurant weiter zu betreiben, lebt weiter. Die privaten Initianten suchen jetzt mit einer Petition Unterstützer.

Das Motorschiff Mythen liegt zurzeit bei der Werft der SGV vor Anker. Bild Dominik Wunderli (Luzern, 20. April 2021)

Drei Privatpersonen wollen das von der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) ausgemusterte Motorschiff Mythen vor der Verschrottung retten. Sie haben deshalb auf der Plattform Petitio eine Petition lanciert. Ziel ist es, innerhalb von 30 Tagen möglichst viele Unterstützer zu finden.

Das MS Mythen soll als Schiffsrestaurant weiterbetrieben werden. Dafür wollen es die privaten Initianten am rechten Seeufer in Luzern, am Carl-Spitteler-Quai beim Tivoli, fest verankern. Initiiert wurde diese Idee vom Luzerner Fotografen und Schiff-Nostalgiker Bruno Gisi, dem Gastronomen Florian Eltschinger von der Remimag AG sowie René Untersee, dem ehemaligen Geschäftsführer der St.Niklausen Schifffahrtsgesellschaft (SNG).

Die Stadt Luzern hat sich in einem Vernehmlassungsverfahren negativ zum Projekt geäussert. Luzern sei keine Hafenstadt, der Blick auf See und Berge solle nicht zusätzlich durch fest verankerte Schiffe eingeschränkt werden. Der Luzerner Stadtarchitekt Jürg Rehsteiner sagte auf Anfrage: «Ein Schiff gehört auf den See. Eine museale Verankerung am Ufer widerspricht seinem Zweck.»

Bruno Gisi erklärt: «Wir stossen mit unserem Vorhaben auf ein grosses Echo und viel Unterstützung.» Vor einigen Tagen hat der FDP-Grossstadtrat Fabian Reinhard eine Dringliche Petition zur Rettung des Dampfschiffs Mythen eingereicht. Das Stadtparlament wird den Vorstoss in seiner Sitzung am 20. Mai behandeln.

Bis am Donnerstag und 14.45 Uhr hatten 90 Personen die von den Initianten lancierte Petition unterschrieben. Die Plattform Petitio wird von der «Luzerner Zeitung» unterstützt. Sie bietet für alle Interessierten eine niederschwellige Möglichkeit, mit einem Anliegen an die zuständigen Stellen zu gelangen. Wenn eine Petition nach 30 Tagen eine genügende Anzahl Unterstützer gefunden hat, wird sie von der «Luzerner Zeitung» an die Verantwortlichen bei der Gemeinde geschickt. Im Fall der Stadt Luzerns sind dafür mindestens 200 Unterstützer nötig.