Schifffahrt Umsatzeinbruch von 37 Millionen Franken: SGV Gruppe verzeichnet ein verlustreiches Corona-Geschäftsjahr Die SGV Holding AG und ihre Tochtergesellschaften sind von der Coronakrise stark getroffen. Einzig die Shiptec AG kann einen Unternehmensgewinn verzeichnen.

(lil) Der konsolidierte Umsatz der SGV Gruppe beläuft sich für das Jahr 2020 auf 49 Millionen Franken. Das entspricht einem pandemiebedingten Einbruch von 37,1 Millionen Franken beziehungsweise 43 Prozent. Das teilt die SGV am Freitag mit. Das operative Ergebnis beläuft sich auf ein Minus von 4 Millionen Franken – im Vorjahr war es ein Plus von 11,2 Millionen. Nach Abschreibungen resultiert ein operativer Verlust von 12 Millionen Franken.

Trotz hoher Investitionstätigkeit und der Rückzahlung alter Darlehen erreicht der Bestand an flüssigen Mitteln per Ende 2020 nur 9,5 Millionen Franken. Die SGV beschäftigte 546 Mitarbeitende (403 Vollzeitstellen), was einer Abnahme von 20 Prozent entspricht.

Details zu den einzelnen Gruppengesellschaften Die SGV Holding AG erzielt 2020 einen Umsatz von 6,4 Millionen Franken. Im Vorjahr waren es 8 Millionen. Der Betriebsaufwand beläuft sich auf 5,4 Millionen, was nach Abschreibungen ein operatives Ergebnis von -100'000 Franken ergibt. Im Zuge der Sanierung der Tochtergesellschaften und der daraus abgeleiteten Wertminderungen von 5,9 Millionen Franken. Es resultiert ein Unternehmensverlust von 6 Millionen Franken.

Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) AG erzielt 2020 einen Umsatz von 19,4 Millionen Franken. Im Vorjahr waren es 36,6 Millionen. Aufgrund des behördlich verordneten Lockdowns waren 1,32 Millionen Passagiere auf dem Vierwaldstättersee unterwegs. Das entspricht einem Rückgang von 55 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Entsprechend bricht der Verkehrsertrag auf 16,9 Millionen Franken ein (Vorjahr: 33,4 Millionen). Der Betriebsaufwand beläuft sich auf 22,1 Millionen Franken, was ein operatives Ergebnis von -2,7 Millionen Franken ergibt. Nach Abschreibungen resultiert ein operativer Verlust von 7,9 Millionen Franken. Dank Teilverzicht auf alte Investitionsbeiträge durch Bund und Kantone kann der Unternehmensverlust auf 1,9 Millionen reduziert werden.

Die SGV Express AG muss einen Umsatz- und Frequenzeinbruch in ähnlichem Umfang wie die SGV verkraften. Der Verkehrsertrag beläuft sich auf 1,3 Millionen Franken, im Vorjahr waren es 2,4 Millionen. Es resultiert ein operativer Verlust von 100'000 Franken. Der Unternehmensverlust beträgt 900'000 Franken.

Die Shiptec AG ist von der Pandemie kaum betroffen und blickt auf ein Geschäftsjahr mit einem Rekordumsatz von 23 Millionen Franken zurück. Im Vorjahr waren es 20,3 Millionen. Bei einem operativen Ergebnis von 1,6 Millionen Franken beläuft sich der Unternehmensgewinn auf 1,3 Millionen Franken.

Bei der Tavolago AG liegt der Umsatz 2020 bei lediglich 12,8 Millionen. Im Vorjahr waren es 35,6 Millionen. Der Betriebsaufwand beläuft sich auf 15,8 Millionen Franken, was einen operativen Verlust von 3 Millionen Franken ergibt. Dank Verzicht auf die Rückzahlung eines Darlehens durch die Muttergesellschaft SGV Holding AG reduziert sich der Jahresverlust auf 500'000 Franken.

Sanierung der Gruppengesellschaften

Trotz der eingesetzten Kostensenkungsmassnahmen resultierten aufgrund des massiven Umsatzeinbruchs Unterbilanzen mit gesetzlichen Folgen: Zur Beseitigung der Unterbilanzen musste ein umfassendes Sanierungskonzept beschlossen und umgesetzt werden: In diesem Rahmen hat dei SGV AG beim Bund und den fünf Anrainerkantonen einen Teilverzicht der an die SGV gewährten bedingt rückzahlbaren Darlehen von 6 Millionen beantragt. Die Sanierungsvereinbarung konnte unterzeichnet und der Darlehensverzicht bei der SGV als ausserordentlicher Ertrag verbucht werden.