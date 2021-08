Schlägerei in Emmenbrücke

Am vergangenen Freitag kam es an der Gerliswilstrasse in Emmenbrücke zu einer filmreifen Schlägerei. Ein im Auto sitzender Serbe wurde von mehreren Männern spitalreif geprügelt. Der Fall wird von der Luzerner Polizei untersucht.