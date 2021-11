Schlierbach Gemeinde schreibt schwarze Zahlen

Das Budget 2022 schliesst trotz Rückgang beim Finanzausgleich mit einem Ertragsüberschuss von 39 000 Franken, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Auch die mittelfristige Entwicklung sehe ausgeglichene Rechnungen vor. Hohe geplante Investitionen würde eine Priorisierung der Projekte bedingen. Der Steuerfuss soll in den nächsten Jahren unverändert bei 1,65 Einheiten bleiben. Der Urnengang findet am 28. November 2021 statt.