Schlierbach Neue Aufgabe bei Emmi: Gemeindeammann Michael Koller-Arnold tritt zurück Der Gemeindeammann von Schlierbach ist erst seit Anfang des vergangenen Jahres im Amt, nun tritt er aus beruflichen Gründen zurück.

Michael Koller. Bild: PD

In Schlierbach hat Michael Koller-Arnold (FDP) seinen Rücktritt als Gemeinderat und Gemeindeammann eingereicht. Koller ist seit dem 1. Januar 2020 im Amt. Als Grund nennt der gelernte Milchtechnologe eine berufliche Veränderung. Koller arbeitet als Kadermitglied beim Luzerner Milchverarbeiter Emmi und übernimmt per 1. Januar 2022 die Gesamtleitung der Produktion Frischkäse am Standort Dagmersellen. Koller tritt auf Ende Dezember 2021 aus dem Gemeinderat aus, heisst es in einer Mitteilung. Ein Datum für die Ersatzwahl ist noch nicht bekannt.