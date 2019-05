Schluss mit günstigem Dauerparking: Luzerner Stadtrat stellt neues Parkierungskonzept vor Die Kriterien für Anwohner-Parkkarten sollen deutlich verschärft werden. Damit sollen zusätzliche Parkplätze frei werden für all diejenigen, die im Quartier kurze Besorgungen machen wollen.

Robert Knobel

Sind gefragt: Parkplätze in der Luzerner Innenstadt, hier an der Sempacherstrasse. (Bild: Corinne Glanzmann, 3. Juli 2017)

Frau Müller besitzt im Bruchquartier ein Haus mit mehreren Parkplätzen. Diese vermietet sie für 1500 Franken im Jahr an Pendler, die in der Stadt arbeiten. Die Hausbewohner wiederum parkieren ihr Auto auf öffentlichen Strassen-Parkplätzen im Quartier. Sie haben zwar keine Parkplatz-Garantie, dafür kostet die Jahreskarte für unbeschränktes Parkieren auch nur 600 Franken.

Neustadt: Bis zu 80 Prozent sind Dauerparkierer

Solche Fälle will die Stadt Luzern künftig nicht mehr tolerieren. Denn erstens ist die Fremdvermietung von privaten Parkplätzen in den meisten Fällen illegal. Und zweitens will man nicht, dass ganze Quartierstrassen als Freiluft-Parkings für Anwohner gebraucht werden. Verbreitet ist dieses Phänomen vor allem im Bruchquartier und in der Neustadt, wo bis zu 80 Prozent der Parkplätze von Dauerparkierern mit Parkkarte besetzt sind. Auf dem ganzen Stadtgebiet gibt es rund 2500 Autobesitzer, die mit einer Jahreskarte günstig parkieren. Kein Wunder haben Auswärtige, die kurze Besorgungen im Quartier machen wollen, oft keine Chance, einen freien Parkplatz zu finden.

Der Stadtrat will deshalb in der Innenstadt mehr Kurzzeit-Parkplätze schaffen, auf denen Anwohner-Karten keine Gültigkeit haben. Damit kommt er auch einem Anliegen des Gewerbes entgegen. Dieses Ziel ist im «Konzept Autoparkierung» definiert, das der Stadtrat am Dienstag vorgestellt hat. Der Grundsatz soll laut Stadtrat lauten:

Bis zu einer Stunde parkiert man oberirdisch, wer länger parkieren will, soll ins Parkhaus.

Das entspreche im Übrigen auch dem Bedürfnis der meisten Besucher, wie eine Erhebung gezeigt habe: Für kurze Besorgungen wollen die meisten möglichst in der Nähe auf einem Strassenparkplatz parkieren. Wer länger in der Stadt bleibt, bevorzugt meist das Parkhaus.

Erstaunlich: Hirschmatt-Quartier hat 1100 Privatparkplätze

Doch wo stellen die Innenstadt-Bewohner künftig ihr Auto ab, wenn sie die öffentlichen Parkplätze nicht mehr benutzen dürfen? Zumal es insbesondere in der Neustadt viele Wohnhäuser gibt, die über keine eigenen Parkplätze verfügen - denkt man zumindest. Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) sagt dazu: «Es gibt in der Innenstadt genügend private Parkplätze, um die Nachfrage abzudecken. Das Problem ist vielmehr, dass diese oftmals fremd vermietet werden.» Tatsächlich gibt es allein im Hirschmatt-Quartier rund 1100 private Parkplätze - fast dreimal soviel wie öffentliche. Das Konzept des Stadtrats sieht vor, dass Anwohner künftig nur noch eine Parkkarte erhalten, wenn sie beweisen können, dass sie keine Möglichkeit haben, einen privaten Parkplatz zu mieten. Luzern orientiert sich dabei an einem Modell der Stadt Biel. Dort hat die Massnahme zu einer starken Reduktion der Anwohner-Parkkarten geführt.

Gleichzeitig mit der Feststellung, dass es in Luzern genügend Privatparkplätze gibt, will der Stadtrat dafür sorgen, dass deren Zahl nicht allzu stark ansteigt. Deshalb soll das Parkplatzreglement überarbeitet werden. Das Reglement verpflichtet Bauherren, bei Neu- und Umbauten eine bestimmte Anzahl Parkplätze zu erstellen. Die Zahl dieser Pflicht-Parkplätze variiert je nach Lage des Quartiers: Je zentraler ein Ort, desto tiefer ist die Zahl der Pflicht-Parkplätze. Weil sich die ÖV-Erschliessung in vielen Quartieren in den letzten Jahren stark verbessert hat, will der Stadtrat die Zonen mit den tiefsten Pflicht-Parkplätzen ausdehnen.

Alle sollen mitreden

Das jetzt präsentierte Parkierungskonzept definiert erst die groben Leitplanken. Wo wie viele Kurzzeitparkplätze geschaffen werden und wie hoch die Parkgebühren sein werden, ist noch offen. Der Stadtrat will die Details anlässlich eines Expertenworkshops in diesem Sommer erarbeiten. Dieser ist breit abgestützt und besteht unter anderem aus Vertretern von TCS, City Vereinigung, Quartiervereinen, Parkhaus-Vertretern, Bauherren sowie Kanton und Nachbargemeinden. Auch das Stadtparlament soll in die Planungen mit einbezogen werden. Im Frühling oder Sommer 2020 soll dann ein Bericht und Antrag zur Autoparkierung vorliegen, der dem Parlament vorgelegt wird.