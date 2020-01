Schmiedhofpark in Ebikon wird wegen Geldmangels vorerst nicht aufgewertet Die Gemeinde sistiert die Umgestaltung des Freizeitparks auf dem ehemaligen Fussballfeld des FC Ebikon.

Der Schmiedhofpark während eines Fussballturniers. Bild: PD/Gemeinde Ebikon

Der 2011 erstellte Schmiedhofpark in Ebikon wird derzeit kaum genutzt. Die Gemeinde wollte daher das 11'000 Quadratmeter grosse Areal, auf dem vor dessen Umzug auf die Anlage Risch der FC Ebikon trainiert hatte, aufwerten. Doch daraus wird vorerst nichts. Weil die Finanzierung nicht sichergestellt sei, habe der Gemeinderat das Projekt sistiert. Das teilte die Gemeinde Ebikon am Donnerstag mit.

Ein Problem sei unter anderem, dass ein von Pro Juventute Luzern/Zug zugesicherter Betrag wegfalle, weil die Sektion aufgrund einer Reorganisation der nationalen Stiftung aufgelöst werde. Weiter würden der Gemeinde auch die personellen Ressourcen fehlen – insbesondere für den Betrieb der Anlage.

Private Organisationen als Geldgeber?

Der Marschhalt erfolge auch, «damit grundsätzliche Überlegungen zu Unterstützungsleistungen durch private Organisationen für gemeindeeigene Projekte erfolgen können», heisst es in der Mitteilung. Wenn die Finanzierung geklärt ist und die personellen Ressourcen gesichert sind, «wird der Gemeinderat das Projekt wieder weiterverfolgen und an den wertvollen Grundlagen aus dem Idealplan anknüpfen».

Dieser Idealplan wurde 2017 in einem Mitwirkungsverfahren in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und der Hochschule Luzern erarbeitet. Vorgesehen sei ein «Mehrgenerationenpark für alle», unter anderem mit einem Pumptrack, Rasenspielflächen und einem Rückzugsbereich. Das Problem des Parks ist, dass er von aussen sehr gut einsehbar ist und ein Lärmschutz in Richtung Kantonsstrasse fehlt, wie die Gemeinde im Vorfeld des Mitwirkungsverfahrens kommunizierte.