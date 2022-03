Schmutziger Donnerstag Mann nach Rempler am Luzerner Bahnhof erheblich verletzt – mutmasslicher Täter festgenommen Am Donnerstagmorgen ist ein 65-jähriger Mann von einem jungen Mann angerempelt und erheblich verletzt worden. Die Polizei konnte den mutmasslichen Täter festnehmen.

Wie die Luzerner Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, konnte der mutmassliche Täter nach vorhergehender Öffentlichkeitsfahndung ermittelt und festgenommen werden. Die Ermittlungen zum Hergang und Motiv der Tat sind nach wie vor am Laufen, schreibt die Luzerner Polizei.

Der Vorfall ereignete sich am Schmutzigen Donnerstag gegen 7 Uhr. Drei junge Männer waren zu Fuss unterwegs vom Bahnhof Luzern in Richtung Torbogen. Einer der jungen Männer rempelte dabei absichtlich eine Person an. Das 65-jährige Opfer fiel zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. Der Mann erlitt beim Aufprall erhebliche Kopfverletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gefahren. Die jungen Männer verliessen den Platz. (rem/pl)