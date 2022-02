Schmutziger Donnerstag Mann nach Rempler am Luzerner Bahnhof erheblich verletzt – Polizei sucht diesen jungen Mann Am Donnerstagmorgen ist ein 65-jähriger Mann von einem jungen Mann angerempelt und erheblich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr. Drei junge Männer waren zu Fuss unterwegs vom Bahnhof Luzern in Richtung Torbogen. Einer der jungen Männer rempelte dabei absichtlich eine Person an. Das 65-jährige Opfer fiel zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. Der Mann erlitt beim Aufprall erhebliche Kopfverletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Spital gefahren. Die jungen Männer verliessen den Platz.

Die Polizei fahndet nach diesem Mann. Bild: Luzerner Polizei

Der unbekannte, junge Mann ist zwischen 16 und 22 Jahre alt und schlank. Er trug eine schwarze Daunenjacke mit Kapuze, ein weisses T-Shirt, eine schwarze Trainerhose mit weissem Streifen auf der Innenseite, weisse Sneakers und einen schwarzen Hut.

Er war in Begleitung von zwei weiteren jungen Männern. Die Polizei fordert den mutmasslichen Täter und seine beiden Begleiter auf, sich umgehend bei der Luzerner Polizei zu melden. Die Polizei interessiert sich für diese Fragen:

Wer kann Angaben zur gesuchten Person auf dem Bild oder seinen beiden Begleitern machen?

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben dazu machen?

Personen, welche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 bei der Luzerner Polizei zu melden. (rem)