Schnee hüllt Andermatt in Stille Wegen des starken Schneefalls der letzten Tage ist nicht nur die Zufahrtsstrasse gesperrt, sondern auch ein Grossteil des Skigebiets. Wie reagieren Touristen und Einheimische darauf? Ein Rundgang durch ein fast komplett eingeschneites Dorf. Raphael Zemp

Ans Wandern denken wohl die wenigsten - ausser man ist mit Schneeschuhen unterwegs. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Einheimische nehmen die Situation gelassen. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Diese Touristinnen freuen sich über den Schnee. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Dieses Auto fährt so nirgendwo mehr hin. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Touristen aus Australien und Neuseeland wollten eigentlich auf Zermatt. Nun sind sie in Andermatt eingeschneit und machen das Beste draus. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019))

Eine Frau und ihre Hunde geniessen den Schnee. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Das Dorf ist bis auf den Bahnbetrieb von Göschen abgeschnitten. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Der Weg zur Kirche wurde freigeschaufelt. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Touristen in Andermatt. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Schneeräumen in Andermatt. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Die Strasse nach Andermatt wurde gesperrt. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Angestellte am Schneeschaufeln. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019))

Touristen spazieren in Skibrillen. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Angestellte am Schneeschaufeln. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) Thomas Simone am Schneeschaufeln. (Bild: Nadia Schärli (Andermatt, 14. Januar 2019)) 15 Bilder Andermatt – ein eingeschneites Dorf

Es flockt unaufhörlich aus der Wolkendecke. Mal segeln feine, kleine Verbunde von Eiskristallen zu Boden, dann wieder regelrechte Fetzten, so gross wie Zweifränkler. Wir stehen auf dem Vorplatz des Bahnhofs Andermatt. Ein Zug der Gotthard-Matterhorn-Bahn hat soeben rund zwei Dutzend Passagiere ausgespuckt: Ein paar Einheimische, die zielsicher davonstapfen. Aber auch ein paar Touristen, die sich erst verdattert umschauen, orientierungslos ob des vielen Weiss. Schliesslich verorten aber auch die letzten Pelzmützen- und Matelträger ihr Hotel und ziehen mit ausladenden Rollkoffern von dannen, entlang von meterhohen Schneemaden.

Frau Holle hat es gut gemeint mit Andermatt, dem grössten Zentralschweizer Wintersportort. Alleine in der Nacht auf gestern sind 30 Zentimeter Neuschnee gefallen. An diesem Montagnachmittag misst die Schneedecke im Dorf fast 90 Zentimeter; auf dem Gemsstock liegen gar sechs Meter. Der viele Schnee, er hat den Verantwortlichen erst breite Lächeln, dann aber zunehmend auch Sorgenfalten ins Gesicht gezaubert: Denn seit diesem Morgen nämlich ist die Strasse nach Göschenen gesperrt – wegen Lawinengefahr. Unterbrochen sind auch die Bahnverbindungen nach Sedrun und Realp. Die Zugverbindung nach Göschenen ist für Andermatt noch die einzige pulsierende Lebensader.

Mehrere Dörfer von der Aussenwelt abgeschnitten

Damit ergeht es den Andermattern besser als den Bewohnern des Nachbardorfs Realp sowie des Meientals ob Wassen. Beide Gebiete waren gestern komplett von der Aussenwelt abgeschnitten, weder per Strasse noch per Bahn erreichbar. Und auch der Helikopterservice, der vom Kanton Uri für genau solche Fälle vorgesehen ist, konnte nicht aufgenommen werden. Das Wetter war dafür den ganzen Tag über zu schlecht.

Der viele Schnee an den Berghängen, auf den Hausdächern und Strassen: er dämpft alles. «Es ist ruhig hier», meint Stefan Kern, Medienverantwortlicher von Andermatt Swiss Alps. Nur wenig stört die allumfassende Stille, zu der die gesperrte Strasse ebenso das Ihre beiträgt, wie das schlechte Skiwetter und der Umstand, dass nur eine Handvoll Anlagen in Betrieb sind. Mal röhrt ein Schneebagger durchs Dorf und lässt mit seinen gewaltigen Dimensionen den einen oder anderen Touristen unweigerlich nach dem Smartphone greifen. Dann rattert eine Schneefräse, kratzt eine Schneeschaufel auf Stein.

Touristen sitzen in Andermatt fest

Ab und zu wird auch gelacht. Etwa vor dem Hotel Chedi, wo die 9-jährige Olivia Baukh aus Sydney immer und immer wieder einen Schneehügel runterrutscht, mit einem unter den Allerwertesten geklemmten Plastikteller. Ihre Mutter schaut ihr zu, nippt an ihrem Rosé und meint: «Es ist unglaublich». Eigentlich sollte die Familie auf dem Weg nach Zermatt sein. Der viele Schnee hat den Australiern einen Strich durch die Rechnung gemacht – und sorgt jetzt doch für viele heitere Momente. «Man muss das Beste daraus machen. Das Wetter kann man nicht ändern.»

Dieser Meinung ist auch Thomas Simmen, Leiter Infrastruktur von Andermatt-Urserntal Tourismus. Er ist, wie so viele andere Einheimische auch, am Schneeschaufeln:

«Für uns Einheimische ist das nicht aussergewöhnlich. Es ist halt Winter.»

Was tun? Simmen lapidar: «Nichts. Die Ruhe geniessen!» Sorgen brauche man sich hier in Andermatt keine zu machen. «Die Regale im Coop sind noch voll». Der Andermatter Pensionär Alois Zurfluh, der an diesem Nachmittag seinen Stumpen im Dorf spazieren geht, freut sich über den Schnee: «Das ist doch traumhaft! Früher, da war das Dorf manchmal wochenlang komplett abgeschnitten».

Auch Andermatt-Swiss-Alps-Mediensprecher Stefan Kern will nicht dramatisieren. Von eingeschneiten, ja gar verärgerten Gästen habe er nichts gehört. Die meisten seien bereits vor der Strassensperre abgereist. Auch drohten keine Versorgungsprobleme; schon bald soll sich das Wetter beruhigen, die Strasse nach Göschenen geöffnet – und ein Grossteil des Skigebiets wieder in Betrieb genommen werden. Der vom Schnee verordneten Andermatter Ruhe droht ein jähes Ende.