Wetter Meterhoch Schnee, gesperrte Strassen und Lawinen – die Lage bleibt angespannt Die Schneemengen in der Zentralschweiz liegen deutlich über der Norm. Regen und hohe Temperaturen führen nun zu viel Schmelzwasser. Eine Übersicht über die Gefahren.

Die Bilder aus Sörenberg sind eindrücklich. Ein Auto fährt über eine Strasse, die unter Wasser steht, während links und rechts der Fahrbahn noch viel Schnee liegt. Zu sehen war dies in einem Video, das «SRF Meteo» am Donnerstag verbreitete.

Am Freitag darauf angesprochen, gibt Hans Lipp, Gemeindeammann von Flühli, Entwarnung. Die überflutete Strasse sei eine Momentaufnahme gewesen. Er sagt:

«Der viele Schnee hatte die Abwasserstollen verstopft, so, dass das Regenwasser Zeitweise nicht ablaufen konnte.»

So geht Lipp denn auch nicht davon aus, dass in den nächsten Tagen noch einmal eine Strasse überschwemmt wird.

Stattdessen sorgt die derzeit grosse Lawinengefahr für Anspannung. Er habe deswegen eine Familie am Freitagmorgen aufgefordert, ihr Haus den ganzen Tag nicht zu verlassen, sagt Lipp.

Die zwei in Sörenberg zu beobachtenden Phänomene – Schmelzwasser in Verbindung mit Niederschlag zum einen und Lawinengefahr zum anderen – halten dieser Tage grosse Teile der Zentralschweiz auf Trab.

Zuerst fiel viel Schnee, und in den Tagen danach wurde es wärmer und wärmer. Zudem setzte Regen ein. Rebecca Mott-Grünewald vom Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos (SLF), sagt dazu:

«Schmelzender Schnee gleichzeitig mit Niederschlag führt zu doppelt so viel Oberflächenwasser.»

So kann es dazu kommen, dass Bäche über die Ufer treten oder Strassen überschwemmt werden. Bei der Luzerner Polizei etwa gingen in der Nacht auf Freitag verschiedene Meldungen ein wegen gefluteter Keller oder Bächen, die viel Wasser führten. In Obwalden wurde am Freitagmorgen die Strasse zwischen Wilen und Giswil gesperrt wegen Bächen, die drohten, über die Ufer zu treten.

In Seedorf gingen diesen Monat schon mehrere Lawinen nieder. Bild: Anian Heierli (15. Januar)

Was die Lawinengefahr anbelangt, sieht Benjamin Zweifel vom SLF keine Anzeichen der Entspannung. Er sagt:

«Wir sind im Moment schon zufrieden, wenn die Gefahr nicht weiter ansteigt. Es bleibt ganz sicher angespannt.»

Derzeit wird die Lawinengefahr im Grossteil der Zentralschweiz als «gross» eingestuft. Am Donnerstag galt für Teile Uris die höchste Warnstufe «sehr gross», zahlreiche Strassen wurden präventiv oder in Folge von Lawinenniedergängen gesperrt. Die Lage wird laufend neu beurteilt.

Während die Gefahr nicht oft als «sehr gross» eingestuft wird, ist eine Einstufung als «gross», nicht unüblich, so Zweifel.

«Speziell ist, dass die ‹grosse› Gefahr so lange andauert.»

Wie sich die Lage weiter verändert, ist noch nicht absehbar. Doch ist in der kommenden Woche in höheren Lagen weiterer Schneefall angesagt.

Schneefall, davon gab es schon reichlich in diesem noch jungen Jahr. Die derzeitigen Schneemengen liegen 50 bis 100 Prozent über der Norm. Dennoch sagt Ludwig Zgraggen von Meteo Schweiz:

«Die Mengen sind überall in der Zentralschweiz noch weit von Rekordwerten entfernt.»

Er nennt Andermatt als Beispiel. Moment liegt bei dieser Messstation 1.52 Meter Schnee. Am 6. April 1975 hingegen wurden an gleicher Stelle sage und schreibe 3.26 Meter Schnee gemessen. «Das ist eine ganz andere Liga», sagt er.

Schneefall gab es dieses Jahr schon reichlich Leserbild: Vinzenz Blum (Glaubenberg, 19. Januar 2021)

Es sei in den vergangenen Tagen vielleicht etwas viel Neuschnee zusammengekommen. Aber so viel Schnee wie in diesem Jahr habe es schon dutzende Male gegeben, sagt Zgraggen und legt noch ein Beispiel nach: In Gurtnellen liegen heuer 70 Zentimeter Schnee. Fast auf den Tag genau vor 53 Jahren mass man 1.80 Meter.

So staunt man also dieser Tage in der Zentralschweiz über die Schneemengen und ist dennoch meterweit von Rekordwerten entfernt. Zgraggen sagt dazu:

«Wir sind uns das einfach nicht mehr gewöhnt.»