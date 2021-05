«Schnee von gestern» Der Mustermann für die reiferen Zeiten Autor Hans Graber über den Trend, im Alter Bart zu tragen. Hans Graber Merken Drucken Teilen

Der Typ verfolgt mich. Gerade kürzlich trat er in diesem Medium wieder wuchtig in Erscheinung, bei einem Artikel zum Thema Glück im Alter. Hier das Bild, das den Artikel illustrierte:

Vorzeigesenior: der Mann links, hier auf Achterbahnfahrt. Bild: Getty

Wann immer es in Zeitungen, Magazinen und «Lebenshilfe für Senioren»-Broschüren um Vitalität und Zufriedenheit im Alter geht, manchmal auch um gesundheitliche Malaisen, scheint für die Illustrierung des Textes dieser Mann erste Wahl zu sein. Wer er ist, weiss ich nicht. Es handelt sich bei den Fotos um sogenannte Symbolbilder, die den Redaktionen von Agenturen gegen Bezahlung zur Verfügung gestellt werden. Die abgebildeten Personen sind Models, die ihren Kopf und Körper für alle erdenklichen Lebenslagen in Szene setzen.

Der graue Alte macht das offenbar besonders gut. Er kann den Vollfitten markieren, etwa zum Thema «Mit 80 aufs Finsteraarhorn». Er kann strahlen wie ein Maikäfer, etwa zum Thema «Es geht auch ohne Viagra». Er kann zärtlich und interessiert dreinblicken, etwa zum Thema «Die neuen Grossväter». Er kann aber auch eine bedenkliche Miene aufsetzen, etwa zum brenzligen Thema «Prostatavergrösserung». Ein Mann für alle Fälle, ein Bilderbuchsenior mit Vorbildcharakter. Sein Äusseres entspricht ganz dem Zeitgeist. Besonders ins Auge sticht sein Bart, der ja auch im Herbst des Lebens angesagt ist.

Ich stelle es in meinem Umfeld fest: Manch einer lässt es nach Jahrzehnten recht glatten Daseins spriessen, meist durchaus gepflegt. Auch wer nicht mit üppigem Bartwuchs gesegnet ist, muss sich nicht verstecken. Neuerdings können einem bereits ein feiner Flaum oder auch nur ein paar im Gesicht versprengte Stoppeln zur Zierde gereichen. Der Rasierzwang bei Männern ist abgeschafft. Mir soll’s recht sein, nicht aus trendigen Überlegungen, sondern mehr aus Faulheit.

Es bleibt die Frage, weshalb unter gestandenen Männern so fleissig aufgeforstet wird um die Kinnlade. Natürlich, Bart ist im Trend, unter Jüngeren bereits seit Jahren. Wie üblich ziehen mit gebührendem Abstand die reiferen Semester nach. Wenn es im gleichen Rhythmus weitergeht, werden sie sich jetzt bald auch überall Tattoos in die welker werdende Haut stechen lassen. Die Abfolge von jünger zu älter war einst schon bei den langen Haaren zu beobachten, später bei Turnschuhen als Allzweck-Schuhwerk, dann bei den unförmigen Baseball-Caps, die sich nach dem Vorbild der Jugend allmählich ungeniert auch Senioren überstülpten, leider nur selten zu ihrem Vorteil. Einzig bei der durchhängenden Schlabberhose waren die Älteren die Vorreiter. Die Hip-Hopper kamen erst später.

Selbst wenn es schon schwer ins Gräuliche geht, ist der Bart neben dem modischen Aspekt aber auch noch ein Symbol für Männlichkeit, für ewigen Frühling – oder zumindest einen zweiten oder dritten. Andererseits hat mir einst mein damals oberster Chef gesagt, dass jeder Mann mit Bart irgend einen Knorz mit seinem Liebesleben habe. Der Chef war und ist selber Bartträger, Variante Gestrüpp. Was es mit seiner These auf sich hat, möchte ich im Einzelfall nicht so genau wissen. Selbst wenn sie tendenziell stimmen sollte, kann ich umgekehrt bestätigen, dass bartlos nicht automatisch mit knorzlos gleichzusetzen ist.

Ein Trost bleibt. Moden kommen und gehen. Wenn die Alten auf einen Zug aufspringen, ist der Zenit oft schon überschritten. Möglicherweise gilt Bart bald wieder als gestrig. Ob der eingangs erwähnte und mich verfolgende Typ dann auch ohne Bart als Musterexemplar für einen kernigen Rentner herhalten könnte, ist fraglich. Eher wahrscheinlich ist, dass die Fotoagenturen auf ein anderes Gesicht abfahren. Auf meines? Bedenklich dreinschauen könnte ich aus dem Effeff. Am grossen Rest müsste ich wohl noch etwas üben.