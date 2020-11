Kolumne «Schnee von gestern»: Schlüssel zum Glück

Ich weiss es aus leidiger Erfahrung: Weil Schlüssel gerne verloren gehen, ist es von Vorteil, einen möglichst sperrigen Schlüsselbund mit sich zu führen. So fällt es am ehesten auf, wenn er fehlt. An meinem Schlüsselbund hängen drei Mini-Trommelschläger von Paiste (Nottwil). Ich war nie Trommler und schon gar nicht leidenschaftlicher Paukenhauer, aber die Sticks erfüllen ihren Zweck.

Am Schlüsselbund einer lieben Bekannten habe ich nun neulich ein ganzes Set stattlicher Schrauben gesehen. Auch das keine schlechte Idee, meinen Schlägern nicht unähnlich. Was denn das für Schrauben seien, fragte ich. Es seien die Überbleibsel eines komplizierten Knochenbruchs, sagte die Frau. Die Schrauben waren ihr zum Zusammenflicken implantiert und nach erfolgter Heilung wieder entfernt worden. Jetzt hängen sie an ihrem Schlüsselbund und fungieren anscheinend auch als Glücksbringer.

Obwohl ich mit meinen Trommelschlägern eigentlich zufrieden bin, beschäftigt mich die Sache, und ich habe mir überlegt, ob ich anstelle dieser doch etwas anonymen Stäbchen etwas aus meinem Körper zu bieten hätte, das ich an den Schlüsselbund hängen könnte, quasi als verlängerter Arm oder so. Als wär’s ein Stück von mir. Doch das ist nicht so einfach.

Das Einzige, was bei mir je in einem Spital entfernt wurde, waren vor vielen Jahren die Mandeln. Sie wären geeignet gewesen, um an einer medizinischen Vorlesung angehenden Hals-Nasen-Ohren-Ärzten zu dokumentieren, dass sie in ihrer Praxis auf wirklich alles gefasst sein müssen. Speziell sperrig wären diese Bomber trotzdem nicht gewesen und vor allem auch ziemlich unansehnlich. Gleiches gilt für eine Zahnbrücke, von der ich mich dieses Jahr trennen musste. Obwohl da noch Gold dran war, fand der Zahnarzt, dass man das Ding nicht als Notgroschen aufbewahren sollte. Ich liess die Brücke in der Praxis. Vielleicht bin ich einfach zu gutgläubig.

Besser geeignet für den Schlüsselbund wäre ein intakter und geschmeidiger Knochen. Könnte man auf einen problemlos verzichten und als Amulett herausnehmen lassen? Da die Angaben über die Anzahl unserer Knochen von 206 bis 212 reichen, geh ich davon aus, dass nicht ganz alle notwendig sind. Es gibt ja sogar Überbeine, aber das sind trotz ihres Namens keine Knochen. Es müsste, wenn überhaupt, einer mit einem schönen Namen sein. Der Steigbügel zum Beispiel. Wäre doch super, wenn man in jeder Lebenslage einen solchen hervornehmen könnte. Nur leider ist unser Steigbügel winzig, das Knöchelchen dieses Namens befindet sich im Innenohr und ist gerade mal 3 Millimeter lang. Damit macht man keine grossen Sprünge. Für einen Schlüsselbund besonders passend wäre natürlich das Schlüsselbein. Aber ich denke, dass gerade es nicht zu den Entbehrlichen gehört.

Was bleibt? Schrauben, wie bei meiner Bekannten? Aber woher nehmen? Wie wir wissen, treten lockere Schrauben insbesondere im Schädel-Hirn-Bereich zwar recht häufig auf, aber betroffen davon sind selbstverständlich immer nur andere. Und trotz Aussicht auf richtige Schrauben, hoffe ich doch sehr, auch künftig von friktionsreichen Frakturen verschont zu werden. Holz anfassen. Ich habe ja meine Trommelschläger.