Schnipp-schnapp – und die neue Riesen-Garage in Buchrain ist eröffnet

Für alle drei bisherigen Standorte hat die Amag Pläne: In Emmenbrücke ist eine Zwischennutzung durch die Amag Emmen vorgesehen. Diese will ihr Skoda-Center bei der Mooshüsli-Badi ausbauen und braucht deshalb vorübergehend einen Ersatz. In Rain will die Amag das kleinere Areal (ehemaliger Seat-Betrieb) verkaufen, für das grössere Areal hat sie eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. In Ebikon ist eine Überbauung mit rund 260 Wohnungen geplant (wir berichteten). (hor)