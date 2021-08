Schötz Bei Überholmanöver: Kollision zwischen Auto und Traktor Am Donnerstagvormittag ereignete sich auf der Feldstrasse in Schötz ein Verkehrsunfall zwischen einem Personenwagen und einem Traktor. Verletzt wurde beim Unfall niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und mussten abgeschleppt werden.

Am Donnerstag kurz nach 11 Uhr fuhr ein Mann mit einem Traktor auf der Feldstrasse von Nebikon Richtung Schötz. Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmizzeilung schreibt, beabsichtigte er bei einem Feldweg nach links abzubiegen. Während diesem Abbiegemanöver überholte ein in gleicher Richtung fahrender Personenwagen den Traktor. Dabei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar. Bild: Luzerner Polizei

Die ausländische Autofahrerin musste eine Bussendeposition hinterlegen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und mussten abtransportiert werden. Wegen ausgelaufenen Flüssigkeiten wurde zur Reinigung der Strasse die Feuerwehr Schötz und eine Putzmaschine des «zentras» aufgeboten. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken. (pw)