Schötz Diverse Rochaden in Gremien und der Verwaltung

In Schötz kommt es in mehreren Gremien und in der Verwaltung zu personellen Wechseln. Nach fünfeinhalb Jahren tritt Yvonne Schüpbach per 30. Juni aus der Asyl- und Integrationskommission zurück. Im Seniorenrat demissioniert Alois Kneubühler nach fünfjähriger Tätigkeit. Dies per 31. März. Für beide läuft die Suche nach einem Ersatz. In der Verwaltung beginnt Iris Canton aus Kriens ihre Vollzeitstelle als Abteilungsleiterin Finanzen. Sie folgt auf Matthias Ettlin, der gekündigt hat. Ausserdem wurde Reto Broch zum Abteilungsleiter des Steueramts befördert.