Schötz Polizei sucht Zeugen: Mann touchiert und leicht verletzt – Autofahrer macht sich aus dem Staub Ein Verkehrsdienstmitarbeiter wurde am Donnerstagnachmittag in Schötz von einem Auto touchiert. Der Automobilist fuhr danach einfach weiter.

(lil) Am Donnerstag kurz vor 14.30 Uhr leistete ein Mann einer privaten Sicherheitsfirma auf der Luzernerstrasse in Schötz bei einer Baustelle Verkehrsdienst. Dabei touchierte ihn ein von Alberswil Richtung Schötz fahrender dunkler Personenwagen den Mann am linken Arm und verletzte ihn leicht, schreibt die Luzerner Polizei.

Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes begab sich anschliessend selbständig in ärztliche Behandlung. Der unbekannte Lenker des dunklen Autos fuhr weiter, ohne seine Angaben zu hinterlassen.

Die Luzerner Polizei sucht den unbekannten Fahrzeuglenker oder Personen, welche den Vorfall beobachtet haben, Angaben zum Hergang oder dem gesuchten Personenwagen machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 041 248 81 17 zu melden.