Schötz: Sanierung der Kantonsstrasse führt zu Verkehrsbehinderungen

Die Ohmstalerstrasse in Schötz wird im Abschnitt Knoten K11 bis Kreisel Feld in zwei Etappen saniert. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 8. Juli, die gesamten Arbeiten dauern voraussichtlich bis Sommer 2020.