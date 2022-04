Schötz Zwei Verletzte nach Kollision Am Dienstag stiessen auf der Luzernerstrasse in Schötz zwei Personenwagen zusammen. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gefahren.

Nach dem Abstecher aufs Trottoir geriet der Unfallfahrer auf die Gegenfahrbahn, stiess mit einem anderen Auto zusammen und fuhr danach in Blumenkisten. Bild: Luzerner Polizei

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmittag um etwa 11.40 Uhr, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Ein Autofahrer war von Nebikon her in Richtung Schötz unterwegs. Auf der Luzernerstrasse geriet sein Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen aufs Trottoir auf der rechten Strassenseite. Dadurch wurde das Auto nach links abgelenkt, wo es mit der linken Fahrzeugseite eines entgegenkommenden Autos kollidierte. Schliesslich prallte der Wagen gegen mehrere Blumenkisten, wo er zum Stillstand kam.

Das dem Mercedes entgegenkommende Auto wurde ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Bild: Luzerner Polizei

Der Fahrzeuglenker und seine Mitfahrerin wurden verletzt und vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbar und mussten abtransportiert werden. Beim Unfall entstand ein Sachschaden von zirka 20’000 Franken. (dvm)